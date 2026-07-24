La selección de Alemania tiene nuevo entrenador: Jürgen Klopp

Por Thomas Schlachter, CNN

Jürgen Klopp fue nombrado entrenador de la selección masculina de fútbol de Alemania, anunció este viernes la Federación Alemana de Fútbol.

Klopp firmó un contrato de cuatro años que le permitirá dirigir al equipo hasta la Copa del Mundo de 2030. Contará con la asistencia de Peter Krawietz, Pep Lijnders y el exinternacional alemán Sven Bender.

El nombramiento se produce tras una decepcionante eliminación temprana en la Copa del Mundo de 2026.

Alemania quedó fuera del torneo tras una sorprendente derrota en dieciseisavos de final ante Paraguay en una dramática tanda de penaltis. Julian Nagelsmann dimitió como seleccionador alemán a raíz de esa impactante derrota ante el conjunto sudamericano.

“La selección nacional puede unirnos a los alemanes como pocas cosas más. Eso es exactamente lo que hace que esta tarea sea tan especial para mí”, declaró Klopp, de 59 años, en un comunicado.

“Espero con ilusión este reto especial en el fútbol alemán, que afrontaremos juntos con humildad y paciencia: desarrollar un equipo que luche unido, que disfrute del fútbol y con el que la gente de nuestro país pueda identificarse con total convicción”, añadió.

“Hemos mantenido conversaciones muy intensas. Él era nuestra solución ideal desde el principio”, afirmó Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, ​​tras la presentación de Klopp.

“En la DFB hubo unanimidad al señalar que él era el candidato con el que debíamos hablar. Nuestras conversaciones con Jürgen no hicieron más que reforzar nuestra convicción de que es el hombre adecuado en el momento oportuno”.

Este es el primer puesto de Klopp como seleccionador nacional tras una exitosa trayectoria a nivel de clubes.

Klopp inició su carrera como entrenador principal en el Mainz 05 en 2001, el mismo club donde había pasado más de una década como jugador.

Posteriormente, en 2008, pasó al Borussia Dortmund, equipo al que llevó a conquistar dos títulos de liga consecutivos en las temporadas 2010-2011 y 2011-2012.

Tras siete años en Dortmund, Klopp cambió Alemania por el noroeste de Inglaterra al convertirse en el nuevo entrenador del Liverpool.

Klopp se convirtió rápidamente en un icono en Merseyside tras nueve años transformadores en el club.

El técnico llevó al Liverpool a ganar su primer título de liga en 30 años y a disputar tres finales de la Liga de Campeones, conquistando el trofeo en 2019.

Tras dejar el Liverpool en 2024, Klopp trabajó como director global de fútbol de Red Bull.

Klopp tendrá la misión de devolver a Alemania al grupo de las mejores selecciones del mundo.

La selección masculina de Alemania cuenta con cuatro títulos mundiales y tres Eurocopas, pero últimamente su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado.

Después de ganarlo todo en el Mundial de Brasil 2014, los alemanes han decepcionado repetidamente en los grandes escenarios.

Alemania no logró superar la fase de grupos en las ediciones de 2018 y 2022 del torneo, antes de su sorprendente eliminación de este año.

El equipo tampoco ha logrado alcanzar las semifinales de la Eurocopa en sus dos últimos intentos.

Aunque es posible que Klopp no ​​disponga de una plantilla tan talentosa como la de etapas anteriores, hay motivos para el optimismo.

El futuro de la selección alemana girará en torno a jóvenes talentos como Jamal Musiala, Florian Wirtz y Aleksandar Pavlović.

Estos jugadores ya son piezas clave del equipo y buscarán seguir progresando con Klopp al mando.

Con la presencia de jugadores más experimentados como Kai Havertz y Joshua Kimmich, Klopp confía en sacar el máximo partido a su plantilla.

El primer partido oficial de Klopp como entrenador será fuera de casa contra los Países Bajos, el 24 de septiembre, en la Liga de Naciones de la UEFA.

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Aleks Klosok, de CNN, contribuyó a este informe.