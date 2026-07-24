Las 5 cosas que debes saber este 24 de julio

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Sobrevivieron, pero perdieron todo: la vida un mes después de los terremotos en Venezuela. Suspenden a agente del equipo de seguridad de Vance sospechoso de filtrar información. Trump impone nuevos aranceles a decenas de países. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Un tribunal poco conocido encargado de tramitar casos de deportación de alta sensibilidad contra presuntos terroristas extranjeros permaneció inactivo desde su creación en 1996. Pero este mes, cobró vida con un caso sin precedentes presentado por el Gobierno de Trump, que busca nuevas estrategias de deportación.

La primera noche durmieron en el estacionamiento del Polideportivo José María Vargas. Al día siguiente llegaron las carpas militares. Un mes después del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, ese complejo deportivo sigue siendo el hogar temporal de cientos de familias que abandonaron sus casas por los daños estructurales o por el temor a nuevas réplicas.

El presidente Donald Trump prometió encontrar otras formas de gravar bienes extranjeros después de que la Corte Suprema rechazara sus aranceles más agresivos a principios de este año. Este jueves, su Gobierno presentó su alternativa más reciente: decenas de socios comerciales de Estados Unidos, desde Europa hasta China e India, se enfrentarán a nuevos aranceles del 10 % al 12,5 %.

Un agente del Servicio Secreto que formaba parte del equipo de seguridad del vicepresidente de EE.UU., J.D.Vance, está sujeto a una investigación interna y fue suspendido de sus funciones por sospechas de haber filtrado información que incluía detalles sobre los viajes de Vance, según una fuente familiarizada con el asunto.

En Ecuador, donde rige un estado de conflicto armado interno, la alianza entre el Gobierno del país sudamericano y Estados Unidos para combatir el crimen organizado enfrenta cuestionamientos tras denuncias de presuntos abusos a los derechos humanos, según un nuevo informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch.

¿Qué son los péptidos?

A. Medicamentos recetados de cadenas cortas de aminoácidos.

B. Un tipo de pesticida.

C. Una marca de goma de mascar rumana.

D. Un género de literatura motivacional.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Algunos se han convertido en importantes medicamentos recetados. La insulina, por ejemplo, es un péptido.

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