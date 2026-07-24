Partidos políticos en Brasil discuten a contrarreloj alianzas y candidaturas presidenciales: ¿qué hay en juego?

Análisis por Iuri Pitta, CNN en Español

A poco más de 70 días de la primera vuelta electoral, y casualmente justo después de la final del Mundial, Brasil entra en la temporada de convenciones de los partidos, el ritual en el que las distintas fuerzas políticas deliberan oficialmente sobre candidaturas, alianzas y coaliciones antes del inicio de la campaña. Más que una formalidad burocrática, este es el momento en que se evidencian los aciertos y los errores acumulados por los candidatos presidenciales a lo largo del año en estrategias políticas y conversaciones tras bambalinas. Y es un barómetro de cuánto están dispuestos (o no) los líderes de cada partido a apostar por sus candidatos presidencial.

Una convención en sí misma no elige a nadie, pero es el diagnóstico más objetivo de qué candidaturas están mejor organizadas para el inicio oficial de la contienda. Este año, pueden celebrarse hasta el 5 de agosto. A partir de ahí, los candidatos pueden inscribirse en el Tribunal Electoral, y solo entonces comienza oficialmente la campaña: se inician los anuncios electorales, las emisoras de radio y televisión realizan debates y series de entrevistas y los candidatos pueden solicitar directamente el voto.

Esta semana, analizaremos la situación de cada uno de los cinco principales candidatos a la presidencia de Brasil, con los puntos positivos y negativos que presentan en esta etapa del calendario electoral.

Liderando la mayoría de las simulaciones de la primera vuelta realizadas por institutos de investigación, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) llega a las convenciones en la posición más cómoda en cuanto a articulación política. Aún en el primer semestre, el miembro del PT renovó la alianza con el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) para volver a presentarse juntos en la contienda, lo que ya supone una renovación de la alianza con el segundo partido más grande de la izquierda.

También se espera que Lula cuente con el apoyo formal de los demás partidos de izquierda con representación en el Congreso, incluido el PDT, que en las últimas elecciones presentó como candidato al exministro Ciro Gomes.

En contraste, mientras que en 2022 el PT anunció la formación de un “frente amplio” para derrotar al entonces presidente Jair Bolsonaro (PL) y obtuvo el apoyo de antiguos adversarios —empezando por el propio Alckmin, quien se había postulado dos veces a la presidencia por el PSDB contra candidatos del PT—, este año Lula no logró atraer un apoyo relevante de la misma manera. Esto es consecuencia de un gobierno que, según los críticos, dio la espalda a quienes declararon públicamente su apoyo al PT por primera vez, y no desean repetir ese gesto.

En cuanto a los asuntos pendientes de las campañas estatales, Lula también llega al período de convenciones con la lista prácticamente finalizada. Tomó tiempo, pero el asunto se resolvió en Minas Gerais, el segundo colegio electoral más grande y principal estado indeciso de Brasil, como comentamos recientemente. La solución se encontró dentro del PT: el diputado Patrus Ananias, exalcalde de la capital del estado y exministro durante el gobierno de Lula, un político de la vieja guardia del partido y perteneciente a la generación aún dispuesta a hacer sacrificios políticos en nombre del proyecto nacional.

La principal figura de la oposición, según la encuesta de Datafolha, Flávio Bolsonaro (PL), aún tiene decisiones importantes que tomar, empezando por el nombre de la persona que lo acompañará en la fórmula presidencial. En más de una ocasión, el hijo de Jair Bolsonaro ha manifestado su deseo de tener una mujer como candidata a la vicepresidencia.

La favorita de Flávio es la expresidenta de Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, quien fue la mano derecha del exministro de Economía Paulo Guedes en el gobierno de Bolsonaro y está afiliada a Republicanos, un partido de centroderecha, pero que ocupó un ministerio en el gobierno de Lula y tiene direcciones regionales más cercanas al PT que al PL. No hay certeza de que el partido decida formar una coalición con Flávio; y, sin ella, según la ley electoral, Daniella no podría formar una candidatura conjunta con él.

En los estados, persiste la incertidumbre en Minas Gerais. El PL podría nominar al candidato a la vicegobernación si otro senador, Cleitinho Azevedo, quien lidera las encuestas locales, se postula para gobernador estatal bajo la bandera de Republicanos. Sin embargo, ni siquiera el propio partido está seguro de que esto suceda, a pocos días de la convención local.

Otra vía para que Flávio obtenga apoyo sería con el PP, que, al igual que Republicanos, apoyó a Jair Bolsonaro en 2022. Este partido es uno de los más representativos del llamado Centrão, un grupo de partidos y políticos que se guían más por el pragmatismo y la perspectiva de victoria que por principios ideológicos. La probable neutralidad del PP, en lugar de una alianza formal con el PL, es como la de un jugador de póker que devuelve las cartas al crupier y prefiere que los demás apuesten todo.

La nota positiva para la convención de Flávio Bolsonaro viene de fuera de Brasil. El presidente argentino Javier Milei ha confirmado su asistencia al evento, un gesto que busca vincular al político del PL con la llamada ola azul que recorre Sudamérica, como ya hemos comentado aquí, y el propio inquilino de la Casa Rosada lo mencionó al recibir a Flávio en Buenos Aires hace unas semanas.

Los otros tres nombres que han estado sumando puntos en las encuestas, aunque con un margen muy ajustado, llegan a las convenciones en situaciones diferentes. El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), confirmó lo esperado: una candidatura única, sin alianza con otros partidos, que tendrá como vicepresidente al presidente del partido, el exalcalde de São Paulo y exministro Gilberto Kassab, conocido por su perspicacia política y su capacidad de análisis de escenarios.

Esta composición favorece la cohesión interna del partido, aunque se da por hecho que las directivas del partido en los estados clave se decantarán por alguno de los bandos de la polarización entre el PT y el PL. Este es el caso de Río de Janeiro, cuyo candidato a gobernador, Eduardo Paes, dará plataforma a Lula, y de Minas Gerais, que aún espera un acercamiento con Flávio para ayudar a la reelección del gobernador, Mateus Simões.

Otro exgobernador, Romeu Zema (Novo), llega con problemas en su propio terreno, como se dice en Brasil. Tras criticar a Flávio por las revelaciones relacionadas con un escándalo financiero —el caso Banco Master y el exbanquero Daniel Vorcaro—, Zema fue criticado por miembros de su propio partido, quienes confían en la alianza con el PL en sus estados, como Santa Catarina y Rio Grande do Sul, y es poco probable que se involucren en la candidatura. También mantiene sin definición quien será la pareja para postular a la vicepresidencia.

Finalmente, Renan Santos, el recién llegado a las urnas en esta contienda y el más joven de los cinco candidatos presidenciales, decidió adelantar la convención del partido Missão y ya ha anunciado oficialmente su nombre y el de su compañero de fórmula. Esto no sorprende a un candidato que atrae a los votantes jóvenes, deseosos de cambios en la política tradicional y en el país mismo, principalmente a través de las redes sociales.

Según la encuesta, Renan y Caiado a veces aparecen en tercer lugar, pero ninguno de ellos, ni Zema, ha logrado alcanzar los dos dígitos en intención de voto, mientras que Lula y Flávio siguen siendo los candidatos más probables para la segunda vuelta del 25 de octubre. Con el inicio oficial de la campaña cada vez más cerca, la tercera opción se enfrenta a una carrera contrarreloj y a la polarización.

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