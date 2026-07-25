Más de 250.000 evacuados en Francia y España en medio del avance de los incendios forestales hacia las ciudades

Por Issy Ronald y Tim Lister, CNN

Más de 250.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en Francia y España mientras algunos de los peores incendios forestales de la historia de Europa arrasan el suroeste del continente.

Las autoridades francesas evacuaron este sábado a miles de personas de las zonas periféricas de Burdeos —la sexta ciudad más grande del país—, un día después de enviar embarcaciones para ayudar a rescatar a personas de la cercana península de Cap Ferret, un popular destino turístico.

Sin embargo, el incendio que arrasa la región de Gironda ya no presenta un comportamiento convectivo —lo que significa que se propaga con menor rapidez—, aunque sigue siendo peligroso, según informaron las autoridades esta tarde.

Más de 167.000 personas han sido evacuadas en esa zona, y otras 31.000 han recibido la orden de abandonar sus hogares en la vecina región de las Landas.

Las autoridades francesas han desplegado un enorme avión de carga militar, adaptado para lanzar grandes cantidades de retardante de llama desde el aire, con el fin de apoyar las labores de extinción.

Al menos 27 bomberos han resultado heridos mientras combatían estos incendios.

En España, este sábado se han llevado a cabo nuevas evacuaciones, elevando el número total de personas evacuadas a más de 70.000, según informó Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. Incluso el puesto de mando que coordinaba la respuesta a los incendios está siendo evacuado y trasladado a una nueva ubicación, ya que ahora se encuentra amenazado por el fuego, añadió Martín.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visitó hoy la zona de los incendios y afirmó que “tenemos una ventana de oportunidad este fin de semana” para combatir las llamas.

En otras partes de Europa, que lleva semanas sufriendo olas de calor intensas impulsadas por el cambio climático, se registran importantes incendios forestales en Escocia e Italia.

Decenas de incendios forestales siguen activos en Sicilia y las autoridades italianas han movilizado a miles de soldados, según informó la cadena pública RAI. No obstante, la mayoría de los 344 incendios reportados el miércoles ya han sido extinguidos, indicó la RAI. Asimismo, en el último día se han registrado más de 160 incendios forestales en Calabria.

En este contexto, cientos de miles de personas huyeron de sus hogares —tanto en Francia como en España—, a menudo en plena noche, tras recibir una alerta de emergencia por mensaje de texto para evacuar.

“Todos estamos muy angustiados por la situación. Acabamos de salir de casa a toda prisa”, declaró a la agencia Reuters Vivien Molina, una estudiante de ciencias ambientales de 19 años, mientras esperaba en el tráfico tras abandonar su domicilio en Saint-Aubin-de-Médoc.

“Vamos con nuestros padres en dos coches y nos dirigimos hacia L’Espar porque, al parecer, hay demasiada gente en las carreteras por allí y estamos todos muy nerviosos”, añadió.

Para otra persona evacuada de la localidad cercana de Saint-Jean-d’Illac, la perspectiva de abandonar su hogar le hacía temer no volver a verlo nunca más.

“Ayer, cuando salí de casa, temía no volver a encontrarla, aunque el incendio aún no había comenzado”, dijo a Reuters Olivia Correia Pereira, de 51 años. “Pero existe esa sensación: los recuerdos lo son todo, y lo pierdes todo”.

Estos incendios forestales están siendo alimentados por olas de calor récord —provocadas por el cambio climático— que han convertido el paisaje en un polvorín.

La crisis climática está provocando un clima más cálido y seco, lo que prepara el terreno para temporadas de incendios más intensas al resecar el paisaje y agotar el agua de ríos, lagos y suelos.

Las brutales olas de calor récord —o “domos de calor”— que azotaron Europa a principios de este verano habrían sido “prácticamente imposibles” sin una crisis climática causada por la actividad humana, según un análisis de World Weather Attribution.

Los domos de calor son extensas áreas de alta presión que actúan como una tapa en la atmósfera, atrapando el calor en su interior e inhibiendo la formación de nubes y precipitaciones mediante el aire descendente; esto ha provocado miles de muertes adicionales solo en Europa.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo y ha experimentado un aumento de temperaturas que duplica la media global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

“El cambio climático es una amenaza actual y será cada vez más difícil ignorarlo a medida que aumenten sus impactos”, afirmó Zachary Labe, científico climático de Climate Central, un grupo de investigación sin fines de lucro. “La quema de combustibles fósiles ya está teniendo un impacto claro y significativo en las comunidades, y no tenemos que esperar hasta 2050 o 2100 para ver las consecuencias”.

Con información de Andrew Freedman.

The-CNN-Wire

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