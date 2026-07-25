¿Qué tiene cuernos, es peludo y es éticamente cuestionable? Los clones de yak

Por Jessie Yeung, CNN

En las llanuras de gran altitud del Tíbet, rodeadas de montañas nevadas y azotadas por vientos implacables, los científicos trabajan arduamente creando clones con cuernos y esponjosos.

Se trata de yaks tibetanos, diseñados y clonados en laboratorios herméticos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde los investigadores esperan crear un rebaño “élite” de superyaks, más sanos y más fértiles que sus predecesores.

Este proyecto, esperan los científicos, incluso podría potencialmente revivir una especie salvaje venerada por los tibetanos locales como una de las favoritas del dios de la tierra.

Estos bovinos himalayos de pelo largo son una parte fundamental de la economía y la cultura de la región. Pero tanto los yaks domésticos como sus primos salvajes llevan años enfrentando amenazas, y algunas subespecies raras corren el riesgo de desaparecer por completo.

Las autoridades de la región del suroeste de China han invertido decenas de millones de dólares en impulsar la industria del yak en los últimos años y esperan que la clonación pueda ayudar.

El primer clon de yak llegó en julio de 2025 y los medios estatales chinos lo celebraron como un logro revolucionario que combinó la clonación con la selección genética. Esta primavera nacieron más clones y ahora los investigadores aspiran a crear para 2028 un rebaño de más de 100 clones de yak “élite”, con rasgos deseados como un crecimiento más rápido y un mayor tamaño.

“Esto demuestra que la tecnología ha pasado de un éxito puntual a una aplicación estable y a gran escala”, dijo Fang Shengguo, líder científico del proyecto y director del Centro Estatal de Conservación de Recursos Genéticos de Vida Silvestre en Peligro de Extinción, según la agencia estatal china de noticias Xinhua.

Pero el proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno tibetano, también ha suscitado preocupaciones entre observadores internacionales. La clonación sigue siendo muy controvertida, especialmente los recientes proyectos de “desextinción”, que han atraído la atención mundial por intentar traer de vuelta especies extinguidas hace mucho tiempo.

Muchos expertos reconocen que existen argumentos legítimos para usar la clonación en conservación y la selección genética en la agricultura. Pero el terreno ético es turbio, y cualquier proyecto de este tipo debería tener altos niveles de transparencia pública y rendición de cuentas, dijo Lisa Moses, veterinaria y bioeticista de la Facultad de Medicina de Harvard.

Hasta ahora, gran parte del proyecto de clonación de yaks sigue siendo un misterio, con información en gran medida limitada a una cobertura elogiosa de los medios estatales.

CNN se puso en contacto en múltiples ocasiones con Fang y otros miembros del equipo de investigación; con el empleador de Fang, la Universidad de Zhejiang; con la Oficina de Información del Consejo de Estado de China; y con la Oficina de Información de la Región Autónoma del Tíbet. Todos ellos o bien remitieron las solicitudes a otras autoridades o nunca respondieron.

Para empezar, hay dos tipos principales de yaks en el Tíbet y el proyecto de clonación tiene objetivos distintos para cada uno.

Están los yaks salvajes, que enfrentan el riesgo de extinción y están protegidos por la ley china. Su número ha disminuido en más de un tercio en los últimos 30 años, y quedan solo entre 10.000 y 20.000 individuos, según la Wildlife Conservation Society.

Luego, está su primo más pequeño, el yak doméstico, que no está en peligro y suma aproximadamente 14 millones en todo el mundo, la gran mayoría en el aire enrarecido de las mesetas tibetanas. Son un pilar de la economía del Tíbet, utilizados por agricultores nómadas para lana, leche, carne y labores agrícolas como arar los campos.

Ambas especies están amenazadas por el cambio climático y la degradación del hábitat, y el aumento de las temperaturas está trayendo especies vegetales invasoras y una mayor competencia por los recursos, un gran problema en uno de los terrenos más inhóspitos del mundo.

“En las mesetas, es simplemente un ecosistema frágil, y con el cambio climático tienes un clima más extremo. Podría acabar con rebaños enteros en un área determinada si tienes una tormenta invernal realmente fuerte”, dijo Carol Chyau, fundadora de SHOKAY, una marca de ropa de lana de yak que trabaja directamente con organizaciones de conservación y comunidades tibetanas.

También está el problema de la endogamia y el cruce de razas. Los yaks salvajes se cruzan con yaks domésticos, lo que reduce su acervo genético silvestre; y los yaks domésticos se cruzan con vacas, afectando de manera similar su propio acervo genético. Incluso dentro de la misma especie, la endogamia sin control ha perjudicado la diversidad genética y la salud general, dicen los expertos.

Durante la última década, el tamaño corporal y el peso de los yaks han disminuido, al igual que su fertilidad —con apenas una tasa de éxito del 20 % en la reproducción y la fertilización naturales—, dijo Fang, el científico principal, en un comunicado de prensa de la Universidad de Zhejiang, el año pasado. “La actividad humana y los cambios ecológicos han llevado a una grave crisis de degradación para la población de yaks”.

La clonación, espera, puede ofrecer una solución.

Así es como se hace un clon: Primero, los científicos seleccionan los yaks más fuertes y saludables como donantes de ADN. Toman sus células somáticas (cualquier célula no reproductiva del cuerpo) y extraen el núcleo —el diminuto centro que contiene la información genética del yak—. Luego, lo transfieren a una célula huevo, a la que se le ha retirado su propio núcleo.

Ese óvulo fecundado se convierte en un embrión clonado, que finalmente se implanta en una madre sustituta para que lo geste hasta el término.

El primer clon exitoso provino de ADN de yak doméstico: un ternero pequeño, esponjoso y negro, nacido por cesárea. Videos de Xinhua muestran al recién nacido, de rodillas nudosas, descansando sobre paja, mientras científicos con batas blancas lo acarician y lo examinan.

Los 10 clones siguientes, también yaks domésticos, fueron “todos nacimientos naturales”, lo que podría permitir una implementación más fluida a mayor escala, dijo la universidad. Hasta junio, todos los terneros clonados están “creciendo saludablemente”, según informes de prensa.

Investigadores chinos dicen que este enfoque podría aportar importantes beneficios económicos a la industria del yak doméstico. Por un lado, es mucho más rápido que la reproducción natural, dijo un comunicado de prensa aparte de la Universidad de Zhejiang, en marzo. Los yaks se reproducen notoriamente despacio, y las hembras dan a luz apenas cuatro o cinco crías a lo largo de su vida, un gran desafío para su supervivencia a largo plazo.

Y aunque los yaks ya están adaptados de forma única a su duro entorno —con gruesos vellones para el frío extremo y enormes pulmones adecuados para el aire enrarecido—, los científicos pueden elegir donantes de yak con “los mejores rasgos genéticos” para criar clones con mayor fertilidad, mejor resistencia a las enfermedades y una resiliencia más fuerte, dijo la universidad. Esto puede luego mejorar la calidad de su acervo genético y aumentar los medios de vida de los ganaderos, añadió.

Más allá de las ventajas económicas, también esperan aplicar esta tecnología a la conservación de los yaks salvajes —en concreto, el yak salvaje dorado, una subespecie de la que quedan solo unos 300 individuos en el Tíbet, según medios estatales chinos—. Es tan raro y venerado que ha adquirido un aire semimítico, a veces descrito en internet como una “bestia divina”.

Los investigadores comenzaron este esfuerzo en 2025, tomando muestras celulares de yaks salvajes dorados fallecidos y trasplantando embriones clonados en madres sustitutas. Y en abril, la cadena estatal CCTV informó que los investigadores habían creado más de 200 embriones clonados de yaks salvajes (incluido el yak salvaje dorado) y de su descendencia híbrida.

Pero la información sobre esta parte del proyecto es casi tan escasa como los propios animales. Los investigadores aún no han anunciado ningún nacimiento exitoso de un clon de yak salvaje, y no está claro qué ocurrió con los embriones ya trasplantados ni con las madres sustitutas.

Este proyecto podría parecerte distópico e inquietante, o emocionante y alentador —y su solidez ética se reduce a unos pocos factores clave, dijeron varios expertos a CNN.

Un marco ético, que el bioeticista de Harvard Moses expuso en un artículo de 2021, evalúa este tipo de proyectos preguntando: ¿Son factibles los objetivos y ayudarían a proteger el medio ambiente? ¿Es este proceso eficaz, es probable que tenga éxito, con mecanismos de rendición de cuentas incorporados? ¿Cómo se ven afectados los animales?

“Creo que la intención sí importa”, dijo Moses. Por ejemplo, añadió, la mayoría de los miembros del público se sienten más cómodos con el uso de la clonación para la conservación de la vida silvestre que para la agricultura.

Hay otros ejemplos recientes. En 2020, el Zoológico de San Diego anunció que había clonado con éxito al caballo de Przewalski, en peligro de extinción, conocido como el último caballo salvaje. Meses después, funcionarios estadounidenses presentaron a Elizabeth Ann, un clon del hurón de patas negras, en grave peligro de extinción. Otros proyectos de “desextinción” buscan resucitar animales como el mamut lanudo y el lobo terrible.

Estos esfuerzos también son controvertidos. Desde el principio, los críticos de la clonación y la edición genética han advertido sobre los peligros de entrometerse con la naturaleza y de “jugar a ser Dios”, y sobre la pendiente resbaladiza de potencialmente usar esas tecnologías en humanos.

Incluso más allá de esos argumentos, algunos científicos dicen que estos proyectos reducen nuestro sentido de urgencia respecto a arreglar el medio ambiente, y que no podemos simplemente producir clones en serie mientras el planeta arde. Para realmente impulsar el cambio, dicen, tenemos que seguir abordando la causa raíz del problema: restaurar hábitats degradados, reducir las emisiones de carbono, tomar medidas enérgicas contra la caza furtiva y más.

Pero para otros, “hay una fuerte sensación… de que la conservación tradicional esencialmente está fracasando ahora”, dijo Moses. “Lo que hemos estado haciendo durante los últimos 100 años para tratar de evitar la destrucción ecológica no está funcionando”.

“El argumento es que no tenemos elección”, añadió. “Si queremos intentar hacer algo que realmente marque una diferencia, necesitamos usar estas tecnologías, específicamente la biología sintética, para esencialmente anular la evolución y cambiar la aptitud de las especies para el entorno en el que viven”.

Hay quienes adoptan plenamente la tecnología, como Julian Savulescu, director del Centre for Biomedical Ethics de la Universidad Nacional de Singapur. Si la clonación y la selección genética pueden crear animales que “vivan vidas más saludables, vivan más tiempo, beneficien más a los humanos, entonces no solo es permisible, sino que tenemos la obligación moral de hacerlo”, dijo.

Pero él también reconoció las complejidades en juego. Por ejemplo, la clonación es una ciencia imperfecta y a menudo puede crear crías con anomalías genéticas. ¿Están los científicos del yak “creando un sufrimiento irrazonable en un gran número de animales para producir un pequeño número de animales de élite?”, preguntó.

Es imposible responder a esta pregunta con la información limitada procedente de las autoridades chinas y tibetanas y de los medios estatales. Por ejemplo, no sabemos cuántos partos fallidos, abortos espontáneos o muertes tuvieron lugar antes de que nacieran los 11 clones exitosos; su definición exacta de un “parto natural”; qué medidas existen para garantizar la diversidad genética dentro del rebaño de clones; y qué regulaciones éticas y supervisión se están implementando.

También necesitamos más información sobre los objetivos a largo plazo del proyecto, dijo Chyau, el fundador de SHOKAY. Si estos yaks clonados están destinados a impulsar la industria ganadera, ¿se están criando selectivamente para producir más leche, o mejores cortes de carne, o tipos específicos de lana? ¿Cómo podrían estos rasgos específicos afectar a la población general de yaks y a su hábitat?

“La historia está plagada de buenas intenciones en el medio ambiente que salieron mal”, dijo Moses, “y yo sostendría que estas tecnologías tienen incluso más incógnitas que las que empleamos anteriormente”.

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Con información de Shuai Zhang y la oficina de CNN en Beijing.