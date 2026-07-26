Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras los “insultos” de Milei contra Lula

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El Gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, después de las duras declaraciones del presidente argentino Javier Milei contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades del país durante un acto político realizado el sábado en São Paulo.

La medida fue confirmada a CNN por un portavoz de la Cancillería brasileña, quien dijo que el embajador fue llamado a consultas “por los insultos del presidente Milei” durante el evento. Según el portavoz, Bitelli llegará a Brasilia entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

CNN solicitó comentarios a la Cancillería de Argentina y espera respuesta.

La estatal Agencia Brasil también informó sobre la decisión y señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó la medida después de los comentarios de Milei contra Lula y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Las declaraciones ocurrieron durante un acto del Partido Liberal (PL) en São Paulo, donde se oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Durante su discurso, Milei lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de “presidiario”, y cuestionó al gobierno brasileño al que describió como integrado por “socialistas ladrones”. Además, expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro como el candidato capaz de “detener a Lula” en las elecciones de octubre.

El presidente argentino también cuestionó a de Moraes, luego de afirmar que el magistrado le había negado un pedido para visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, intentar derogar por la fuerza el orden democrático de Brasil, atentar contra instituciones del Estado y causar daños a bienes públicos protegidos durante el asalto de sus seguidores a edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023.

Según informó la Agencia Brasil, el presidente del STF, Edson Fachin, respondió a las declaraciones de Milei en una nota oficial y afirmó que fueron una “referencia irrespetuosa” hacia un integrante de la máxima corte brasileña. Fachin agregó que este tipo de manifestaciones no son compatibles con la “civilidad” que debe caracterizar las relaciones entre los Estados.

El llamado a consultas del embajador brasileño ocurre en un momento de tensión entre los gobiernos de Brasil y Argentina, aunque ambos países mantienen una relación económica clave. Brasil es el principal socio comercial de Argentina.

En Argentina, dirigentes opositores criticaron las declaraciones de Milei. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que se comunicó con el canciller brasileño Mauro Vieira para transmitirle que Milei “no representa el sentir del pueblo argentino” y advirtió que las tensiones con Brasil podrían afectar inversiones, exportaciones y empleos.

“Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional”, escribió Kicillof en su cuenta de X.

La escalada diplomática ocurre además después de que Brasil negara visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. que habían solicitado viajar al país la próxima semana.

Lula busca la reelección y podría enfrentar en las próximas elecciones a Flávio Bolsonaro, quien fue recibido a finales de mayo por el presidente Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca.

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