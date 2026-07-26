Los millennials están tratando de que las minivans vuelvan a estar de moda

Por Ramishah Maruf, CNN

Los ven rodar, pero tal vez no los odiarán.

Los padres millennials están cambiando de opinión sobre la miniván. Un video de TikTok presume asientos tipo lounge con otomanas integradas y pantallas de 14 pulgadas en la parte trasera de una Kia Carnival. Otro muestra con orgullo una Toyota Sienna, proclamando: “18 portavasos y aun así siguen teniendo sed”. Una mamá convirtió sus minivanes en una sala de estar móvil, pero no sin antes tirar lo viejo con un entusiasta “¡PUMT!

Las minivanes, que alguna vez fueron el vehículo de facto elegido por las mamás del fútbol, están regresando con fuerza. Considerado durante mucho tiempo un segmento muerto, las ventas de minivanes crecieron un 21 % en 2025, con casi 400.000 unidades vendidas, según Edmunds.

La Toyota Sienna es uno de los autos que más rápido se venden en el mercado en este momento, dijo a CNN Matt Smith, jefe de Contenido en CarGurus. Las ventas aumentaron un 35 %, en 2025, y permanecen en los lotes de los concesionarios solo alrededor de 18 días.

En mayo, el CEO de Chrysler y Dodge, Matt McAlear, declaró que la miniván está “viendo un resurgimiento”.

Los millennials han llegado a la edad óptima para la crianza, y no solo están descubriendo las características tremendamente prácticas dentro de las minivanes —como asientos que no solo se deslizan hacia atrás y hacia adelante, sino también de lado a lado—, sino que también están aprendiendo cómo transportar mejor a sus hijos.

Kelsey Spencer, mamá de tres niñas en el noroeste de Illinois, pensó que nunca la verían muerta en una miniván, pero ahora parece que no puede vivir sin su Kia Carnival Hybrid 2026.

Cuando consiguió una van por primera vez hace dos años, Spencer temía que “llegaría, y la gente iba [ decir] ‘bah, una miniván’”. En cambio, la gente pregunta: “¿Qué tipo de vehículo es este? Es realmente genial”.

Los padres dijeron a CNN que las puertas corredizas facilitan acomodar a los niños, y que la tercera fila se adapta bien a humanos en crecimiento. Pero también es un vehículo asequible en comparación con los SUV musculosos y enormes que antes eran el vehículo familiar de elección, pero que ahora son algunos de los autos más caros del mercado.

“No hay realmente un vehículo mejor para transportar personas y por capacidad de carga, pero como se consideraron poco geniales durante tanto tiempo, las ventas simplemente se desplomaron por completo”, dijo a CNN Ivan Drury, director de Análisis en Edmunds. “Pero al final del día, tu dinero es lo que más importa”.

El espacio y la versatilidad de las minivanes fueron pioneros cuando el vehículo debutó en los años ochenta. En ese momento, las camionetas tipo station wagons eran el vehículo familiar poco genial, dijo a CNN Damon Smith, editor de Investigación en cars.com.

Con el tiempo, las minivanes adquirieron el estigma de “mamá del fútbol”.

Los SUV simplemente se veían como más geniales. Los comerciales mostraban vehículos elegantes e imponentes con tracción en las cuatro ruedas haciendo off-road por terrenos escabrosos, añadiendo algo de aspiración a una recogida de práctica de béisbol un martes por la noche.

Y los fabricantes de autos sabían que los clientes comprarían esa idea, aunque más familias estaban usando sus autos para ir al supermercado en lugar de conducir por la jungla.

“No somos una población inteligente a la hora de comprar autos en ese sentido”, dijo Drury. “Conozco a mucha gente con familias que sin duda se habría beneficiado de todo ese espacio adicional de carga” en una miniván.

Las minivanes todavía solo representan alrededor del 2,4 % del mercado total de autos, en comparación con el 3,2 %, en 2016. La mayoría de las personas simplemente no necesita todo el espacio que ofrece una miniván. Los suburbios ciertamente han cambiado desde la era de “Home Alone” y “Cheaper by the Dozen” —las familias estadounidenses ahora tienen menos hijos y las McMansions son más difíciles de conseguir.

Pero quizá una nostalgia por esa vida también esté llevando a algunas familias a las minivanes. Como confesó una mamá millennial: “Nunca en un millón de años pensé que eso saldría de mi boca… Estoy empezando a romantizar de verdad tener una miniván”.

Spencer solía conducir un SUV Nissan Pathfinder, diciéndose a sí misma que nunca conduciría una miniván. Pero las cosas cambiaron cuando vio que sus dos hijos de cinco años podían presionar un botón y abrir la puerta de la miniván por sí mismos. El ahorro de combustible también ayudó.

Dijo que usa la zona alfombrada de su miniván para cambiarse rápidamente después de nadar en verano o comer el almuerzo como un picnic cuando está lloviendo afuera.

Emma Cedar, una mamá con dos hijos en los suburbios de la ciudad de Nueva York, dijo que descubrió las maravillas de la miniván durante un viaje a California hace unos años. E incluso con un solo hijo en ese momento, “era mucho más fácil meterlo y sacarlo. Simplemente se siente más cómodo”.

Las minivanes son aproximadamente US$ 4.000 más baratas que los SUV comparables de tres filas, según cars.com. No solo son más eficientes en consumo de combustible, ya que muchas vienen de serie como híbridas, sino que también tienden a ser más espaciosas.

Los SUV tienden a costar más que las minivanes porque están construidos sobre plataformas de camioneta, pero con una cabina cerrada y asientos adicionales. Y los clientes que pospusieron la compra de autos durante los años de la pandemia debido a la escasez de inventario en los concesionarios y la inflación se encontraron con el impacto del precio en la etiqueta.

El precio promedio de transacción de una miniván en junio de 2026 fue de US$ 48.908, menos que el promedio de la industria para todos los autos nuevos, de US$ 49.758. Y eso es significativamente menos que el precio promedio de un SUV de tamaño completo, de casi US 80.000, y un poco más asequible que los SUV medianos, que cuestan un promedio de US$ 49.792.

Cedar, la mamá neoyorquina de dos, es una de esas compradoras. Ella y su esposo compraron una Chrysler Pacifica 2024 por menos de US$ 40.000. Le dijo a CNN, mientras enfatizaba que nunca fue una detractora de las minivanes, que la sorprendieron los precios básicos de los SUV cuando buscaba un auto más grande.

“Recuerdo cuando era más joven y BMW sacó un auto de US$ 30.000”, dijo. “Ahora, eso es casi el punto de partida para muchos autos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.