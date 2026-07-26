¿Quién es Isaac del Toro, el mexicano que hizo historia en el Tour de France cuatro años después de un grave accidente?

Por Federico Leiva, CNN en Español

Isaac del Toro subió al podio con cierta seriedad, pero tras unos breves segundos dejó al descubierto la sonrisa pícara y exultante a la vez de aquel niño que concretó con éxito una travesura. Lleva su mano izquierda al aire y no puede ya ocultar la felicidad que le desborda la cara de oreja a oreja.

Y no es para menos. Después de todo, el ciclista de 22 años acaba de completar una historia legendaria para su carrera y la de todo un país que empujó emocionalmente su bicicleta hasta la línea final en Alpe D’Huez, marcando el cierre perfecto para él en el Tour de France, el Olimpo deportivo de todos los que sueñan en dos ruedas y a base de pedales.

Del Toro terminó tercero, siendo la primera vez que un ciclista mexicano se sube al podio de la carrera más emblemática del mundo. Pero, al mismo tiempo, ganó su propia carrera: terminó como campeón de los jóvenes. Además, claro, ayudó durante 21 días de competencia a que su compañero, el esloveno Tadej Pogacar, se consagre con su quinto título en el Tour de Francia.

“El Torito”, como lo llaman, nació en Ensenada, Baja California, en 2003, pero cuando encara los micrófonos parece de repente tener sobre la espalda por lo menos otros 10 años de competencia en la espalda: “Me siento emocionado y agradecido con Tadej Pogacar y todo el equipo por el gran trabajo que han hecho en toda la etapa y para mí. La verdad es que nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados”, dijo el sábado, cuando se aseguró el podio.

Pero no todo ha sido color de rosa en la vida deportiva de Del Toro. Hace cuatro años, el ciclista mexicano se accidentó en un entrenamiento en San Marino al salirse en una curva. El resultado no pudo ser peor: fractura de fémur y corte de una arteria que le produjo una hemorragia severa. Tuvo que ser evacuado en helicóptero y fue operado en Italia.

Una lesión así puede significar el fin de la alta competencia para un ciclista. “Los expertos diciendo, pues hasta aquí llegaste, difícilmente vas a poder superar algo como esto”, recordó Luis Rodríguez, presidente de AR Monex, el equipo para el que corría Del Toro. “Yo pensé: es que no conocen a Isaac. El resto es historia”.

Y esa historia es la de un chico que no dejó que la caída lo derrumbara. Del Toro tardó 16 días en salir del hospital, con tornillos y una barra de metal para ayudar a la regeneración del fémur. Los médicos calculaban entre 180 y 270 días más para caminar, pero al año ya estaba montado devuelta en su Ferrari y no tardó demasiado en ganar una etapa en el Tour de l’Avenir.

No se conformó. Y en 2025 estuvo a nada de ganar el tradicional Giro de Italia, otra de las grandes carreras del ciclismo mundial. Incluso llegó a portar la “maglia rosa” de líder durante 11 días, pero acabó sucumbiendo en una prueba letal de montaña que consagró al británico Simon Yates. “Para ser un gran ganador hay que ser un gran perdedor”, dijo el mexicano, en otro desafío de mentalidad para un chico de apenas más de 20 años.

Trece meses después, puso a prueba esa mentalidad una vez más, y no defraudó.

Su actuación no dejó a nadie indiferente. Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum le dedicó un mensaje al mexicano en redes sociales: “Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos”.

“El Torito” es visto por muchos como el gran candidato a suceder a Pogacar, su compañero de equipo y el mejor ciclista del mundo en la actualidad. Pero él no se nubla con los pronósticos. No lo hizo con el de los médicos hace cuatro años y no lo hace con el de los analistas deportivos hoy. “Si consigo el 1 % de lo que él ha logrado ya estaría satisfecho”, dijo el mexicano. “Somos grandes compañeros. Él ha sacado lo mejor de mí estos últimos años y esta última semana en el Tour me ha ayudado mucho. Es algo increíble, me siento un privilegiado en este equipo. Es increíble poder estar en esta situación”.

Habla como quien no sabe donde lo llevarán los pedales mañana, pero Del Toro tiene muy claros sus objetivos. Su ambición, la que debe tener todo deportista de alta competencia, descansa en su cabeza. Sabe que el futuro depende de él, aunque, tras conseguir el mayor triunfo en la historia del ciclismo de México, ese futuro quizás esté a la vuelta de la esquina.

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