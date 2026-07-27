Antes de asumir la presidencia de Colombia, De la Espriella anticipa que cerrará 14 embajadas

Por Fernando Ramos, CNN en Español

Abelardo De La Espriella, quien asumirá el poder en Colombia el 7 de agosto, quiere imponer su propio sello en la administración pública. Y, para eso, ya realizó una serie de anuncios que marcan una reconfiguración del aparato estatal y de la política exterior colombiana.

Este domingo, en un pronunciamiento público en sus redes sociales, dijo que la reestructuración del servicio exterior contempla la clausura de 14 sedes diplomáticas en el exterior, entre ellas las embajadas de Cuba, Nicaragua, Argelia y Haití. Según el mandatario entrante se trata de una reorientación del enfoque exterior hacia la atracción de inversión privada, la apertura de nuevos mercados comerciales y la alianza con socios de alineación ideológica estratégica.

De La Espriella justificó su decisión argumentando que la situación fiscal del país hace necesario tomar medidas de austeridad, reestructuración diplomática, rediseño de la manera como funciona el estado y un drástico recorte burocrático.

En diálogo con CNN, Néstor Rosanía, investigador de conflictos armados y especialista en seguridad nacional, sostuvo que el retiro de las delegaciones diplomáticas en países como Cuba y Nicaragua representa un distanciamiento tajante respecto a las dinámicas de mediación regional y diálogo bilateral mantenidas en administraciones anteriores, especialmente para buscar una mediación en temas como los procesos de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN.

“Algunos gobiernos de derecham como los de Álvaro Uribe e Iván Duque, y de centro derecha, como el de Juan Manuel Santos, tuvieron abiertas relaciones diplomáticas con esos países por considerarlos ‘visagras’ para mantener un canal de diálogo con los grupos armados ilegales. Sobre todo Cuba, que ha sido un país que ha jugado un papel importante en procesos de paz, unos exitosos, como el de las FARC, y otros frustrados, como con el ELN”, dijo el especialista. “Ahora lo que vemos es que De La Espriella rompe ese modelo y vamos a una alianza única e irrestricta con Estados Unidos y a acabar esa colaboración con el llamado sur global para priorizar la lucha contra el narcotráfico y lograr avances en seguridad”, añadió Rosanía.

El nuevo jefe de estado sostuvo en su pronunciamiento del domingo que solo con dos de los 14 países en los que cerrará las sedes diplomáticas (Cuba y Nicaragua), no tendrá relaciones bilaterales.

“En mi Gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías. Con el resto de gobiernos y organismos Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención a nuestros connacionales mediante esquemas de representación concurrentes, como se les llama, desde otras embajadas de la región”, afirmó De La Espriella.

Desde el Gobierno saliente cuestionaron el cierre de embajadas. “El anuncio de cierre de embajadas en África es un desplante a los pueblos del Pacífico y del Caribe, un retroceso en la descentralización de nuestra política exterior y traición al espíritu de equilibrio en las relaciones exteriores de la Constitución del 91”, sostuvo en su cuenta en X Mauricio Jaramillo Jassir, vicecanciller para asuntos multilaterales.

El mandatario electo anunció también que no despachará desde el Palacio de Nariño. La tradicional sede del Ejecutivo se convertirá en un museo abierto al público, mientras que la jefatura de Estado operará de manera permanente desde el palacio de San Carlos, actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, inmueble histórico que albergó la presidencia en distintos periodos de los siglos XIX y XX antes de convertirse en la oficina principal de la cancillería.

De La Espriella dijo además que su posesión será en la ciudad de Cali, una de las más afectadas por la violencia terrorista de las disidencias de las FARC y el ELN en los últimos años y que, una vez terminada la ceremonia ante una delegación del Congreso de la república e invitados especiales, realizará un consejo de seguridad extraordinario para reforzar la presencia de las fuerzas militares y de policía en la región.

“Reiteramos nuestra disposición de apoyar al presidente electo y a su equipo para la realización del acto de posesión en Cali. Desde la Alcaida de Cali tenemos lista la propuesta para que el acto protocolario se lleve a cabo en la Plaza de Caicedo y, posteriormente, se realice un recorrido hacia la Antigua FES, inmueble que también hemos puesto a disposición del Gobierno Nacional entrante para que funcione como sede alterna cuando el mandatario requiera despachar desde la capital vallecaucana”, manifestó a medios locales Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Inicialmente, De La Espriella había anunciado que su investidura sería en una guarnición militar en la ciudad de Popayán. Pero en el Congreso, que debe autorizar esa medida, no había buen ambiente político para lograr un visto bueno definitivo. Además se sumó la oposición del presidente Gustavo Petro a que De La Espriella se juramentara en un estamento militar.

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, sostuvo Petro el 24 de julio en un acto público en Bogotá.

Este domingo De La Espriella anunció cambio de planes y dijo que toda la ceremonia se hará en Cali, aduciendo razones climáticas y de seguridad. El Congreso tendrá que aprobar esta decisión en debates tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

“Me da tristeza que el presidente no se pueda posesionar en Popayán, era un bello homenaje a una tierra martirizada por el narcotráfico, y olvidada por el gobierno Petro y tantos otros. Ojalá no se pierda la oportunidad, Popayán y el Cauca sí existen”, dijo Paloma Valencia, excandidata presidencial del partido Centro Democrático.

El presidente electo dijo en varias intervenciones públicas y en la campaña política previa a su victoria en las urnas que gobernará desde las regiones. Y para ello están adecuando sedes alternas de Gobierno en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali.

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