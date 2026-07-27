Los votantes negros podrían decidir las principales primarias demócratas. Muchos se oponen a la opción más progresista

Por Eric Bradner y David Wright, CNN

Larry Nix llegó el domingo a una barbacoa organizada por la campaña de Abdul El-Sayed, bajó la ventanilla y le dijo al candidato progresista al Senado que necesitaba respuestas.

Nix, un veterano del Ejército de 63 años, comparte algunas de las preocupaciones de El-Sayed sobre el rumbo del país. Está furioso por cómo la guerra con Irán ha disparado el precio de la gasolina para su Ford Expedition, y cree que los líderes demócratas en Washington se están volviendo demasiado blandos a la hora de enfrentarse al presidente Donald Trump.

Pero la congresista Haley Stevens, con cuatro mandatos y rival más moderada de El-Sayed en las primarias del 4 de agosto, ha visitado la casa de Nix durante campañas electorales anteriores, ha hablado con él y ha colocado un cartel en su jardín. “Esa es mi chica”, declaró a CNN.

Nix también había visto la avalancha de anuncios televisivos que presentaban a El-Sayed como una persona que menospreciaba a las mujeres, haciendo hincapié en sus críticas pasadas a la iniciativa contra la obesidad de la ex primera dama Michelle Obama. “Soy un gran defensor de Obama y estás atacando a su esposa”, dijo Nix sobre sus preocupaciones. Le dijo a El-Sayed que quería saber “qué demonios está pasando”.

La batalla por el rumbo del Partido Demócrata se libra en conversaciones como esta, en un estacionamiento de Pontiac donde la campaña de El-Sayed organizaba un acto para incentivar la participación electoral después de que él visitara iglesias negras de la zona.

El hombre, de 41 años, hijo de inmigrantes egipcios, busca brindar a la insurgencia progresista del partido su mayor victoria hasta la fecha en las primarias de Michigan por el Senado. Pero se enfrenta a la resistencia de los votantes negros, muchos de los cuales afirman que el establishment al que se opone los ha beneficiado de maneras importantes.

El-Sayed, exfuncionario de salud pública, le dijo a Nix lo mismo que les había dicho a unos 40 asistentes en la Iglesia Bautista New Bethel minutos antes: los anuncios eran una distorsión de comentarios anteriores que había hecho sobre Michelle Obama, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y otros, y un ejemplo de por qué se postulaba para sacar a las grandes fortunas —incluida la del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC), que ha gastado millones en anuncios en contra de El-Sayed— de la política.

“Me abrió la mente”, dijo Nix sobre El-Sayed. “Voy a volver a casa, investigar y luego decidiré si me convenció”.

Pero El-Sayed aún podría tener una ardua batalla por delante. Decenas de entrevistas realizadas en el área metropolitana de Detroit durante el primer fin de semana de votación anticipada revelaron el escepticismo al que se enfrenta entre los votantes negros como Nix.

Las primarias al Senado se han convertido en la prueba más importante de este año para medir la brecha ideológica del partido: El-Sayed y Stevens, la favorita del establishment demócrata en Washington y en Michigan, se enfrentan en una contienda que es crucial para los demócratas, que desean obtener la mayoría en el Senado en noviembre, y es, a su vez, un anticipo de las batallas que se avecinan en las primarias presidenciales de 2028.

Los votantes negros representan aproximadamente una quinta parte del electorado de las primarias demócratas del estado, y tienen un historial de apoyo abrumador al candidato más moderado en batallas ideológicas similares en Michigan. Hillary Clinton superó al senador de Vermont, Bernie Sanders, por unos 40 puntos porcentuales entre los votantes negros en las primarias presidenciales del estado, en 2016, según mostraron las encuestas de boca de urna, y Joe Biden obtuvo un margen similar, en 2020, contra el veterano progresista.

La debilidad de Sanders entre los votantes negros fue el obstáculo que nunca pudo superar, aunque derrotó por un estrecho margen a Clinton en Michigan, en 2016, y perdió contra Biden, en 2020.

Ahora, esos votantes vuelven a ser un punto central en la recta final de las primarias, ya que El-Sayed intenta reducir la ventaja de Stevens mientras que Stevens busca obtener un margen lo suficientemente amplio como para superar la ventaja de El-Sayed entre los votantes blancos progresistas.

Parte del escepticismo al que se enfrenta El-Sayed se ve alimentado por anuncios negativos como los que Nix destacó. Pero también se ve obstaculizado por el resentimiento persistente de destacados demócratas negros que consideran que su apoyo inicial al movimiento “indeciso” en las primarias presidenciales estatales de 2024 ayudó en última instancia al presidente Donald Trump a ganar Michigan. Además, están preocupados por el enfoque de su campaña en la oposición al apoyo estadounidense a Israel.

Otros votantes señalaron que Stevens, una mujer blanca, ha tenido una presencia sumamente activa en sus comunidades desde que fue elegida al Congreso en la ola demócrata de 2018. Muchos destacaron su papel en el grupo de trabajo del presidente Barack Obama que rescató la industria automotriz, motor económico del sureste de Michigan.

Stevens asistió el sábado al festival Soul Day, celebrado en la escuela secundaria Northwestern de Detroit, que fue la parte de su biografía con la que los votantes estaban más familiarizados, y un ejemplo de los logros de una clase dirigente demócrata que El-Sayed ha calificado de fracaso.

“Ella formó parte del equipo que ayudó a salvar nuestro estado cuando Obama era presidente. Estuvo en primera línea”, dijo Kathie House Vinson, una administradora universitaria jubilada que vive en Detroit.

“En el fondo, creo que [El-Sayed] es un buen candidato”, dijo, “pero Haley tiene experiencia y sé lo que ha hecho por mí”.

Para la creciente insurgencia progresista del Partido Demócrata, Michigan es un campo de pruebas: un eterno campo de batalla presidencial donde lo que está en juego es mucho mayor que en el puñado de primarias para la Cámara de Representantes en distritos tradicionalmente demócratas donde los aspirantes progresistas han derrocado a los titulares este año.

El ganador de las primarias al Senado del próximo mes se enfrentará al excongresista republicano Mike Rogers en la contienda para reemplazar al senador demócrata Gary Peters, quien se retira. Para los demócratas, conservar este escaño es crucial para las aspiraciones del partido de obtener los cuatro escaños adicionales que necesitan en noviembre para conseguir la mayoría en el Senado.

Líderes del movimiento progresista, como Sanders y la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, han respaldado a El-Sayed. El sector más moderado del establishment, incluyendo al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, numerosos altos funcionarios elegidos, tanto actuales como anteriores, de Michigan, el comité de acción política del Caucus Negro del Congreso y el influyente representante de Carolina del Sur, Jim Clyburn, apoyan a Stevens.

Cuando se le preguntó a Stevens sobre su apoyo a la comunidad negra, destacó sus esfuerzos por conseguir inversiones en infraestructura y en empresas propiedad de personas negras, así como su apoyo al sector manufacturero de Michigan.

“Mi estrategia de campaña consiste en hacer campaña como Gobierno y gobernar como hago campaña. Estar presente, generar confianza, escuchar, prestar atención a la gente y luego liderar para ellos”, dijo Stevens a los periodistas el sábado en el Soul Day Festival, en Detroit.

El-Sayed, quien cuenta con una larga lista de seguidores negros, declaró este domingo a los periodistas que la ventaja de Stevens entre los votantes negros se debe al gasto en publicidad.

“Eso es lo que se consigue con US$ 60 millones en publicidad”, dijo tras una visita a una iglesia. “Hay una razón por la que gastan ese dinero […] US$ 60 millones es lo que se necesita para difundir un mensaje que en realidad no aporta nada a nadie, a menos que seas un comité de acción política corporativo o AIPAC”.

Grupos externos han destinado alrededor de US$ 51 millones a la publicación de anuncios que promueven a Stevens o atacan a El-Sayed, incluyendo US$ 30 millones del United Democracy Project, el supercomité de acción política alineado con AIPAC, según datos de AdImpact.

Para algunos votantes negros que hablaron con CNN, la división ideológica es un factor importante.

Demetria Card, un ama de casa de Pontiac, de 68 años, dijo que “en realidad no es nada progresista” y que cree que Stevens es “la voz del pueblo”.

Sin embargo, la mayoría le restó importancia al papel que desempeña la ideología en sus votos en las primarias.

La hija de Card, Natasha Bartley, de 45 años, estudiante de Informática en Novi, dijo que apoya a Stevens porque siempre ha estado presente para su comunidad.

“No será la primera vez que ella esté en un lugar donde nosotros también hemos estado”, dijo. “Sabes, parece accesible. Hablé con ella. Parece honesta. No da la impresión de que oculte nada, y eso me gusta”.

Asimismo, Rex Close, un técnico de climatización de 54 años de Pontiac, dijo que votó por El-Sayed porque es “un tipo honesto”.

“Escucho todo lo que dice, lo que va a hacer, y le creo”, dijo Close.

Pero en conversaciones con destacados líderes negros de Michigan sobre las primarias demócratas estatales para el Senado, surgió una queja recurrente: el apoyo de El-Sayed como opción para el movimiento “Uncommitted”, que era una campaña que instaba a los votantes demócratas a optar por la casilla “sin preferencia” en las primarias presidenciales de 2024 como forma de protesta por el apoyo de Joe Biden a Israel.

El movimiento de protesta propalestino fue un factor crucial en Michigan, con su numerosa comunidad de inmigrantes árabes.

El-Sayed, un destacado estadounidense de origen árabe que entonces se desempeñaba como director del Departamento de Salud del Condado de Wayne, respaldó públicamente la opción de “sin preferencia”, que obtuvo más de 100.000 votos en el estado.

Si bien Biden finalmente se retiró y el partido intentó unirse en torno a la exvicepresidenta Kamala Harris, los líderes negros de Michigan que hablaron con CNN en las últimas semanas siguen convencidos de que ese esfuerzo causó un daño duradero a las posibilidades de la candidatura presidencial demócrata ese año.

“Mucha gente cree que él estuvo involucrado. Y si Kamala Harris hubiera sido elegida, no estaríamos en el lío en el que nos encontramos ahora. Gaza no sería lo que es hoy”, dijo el reverendo Dr. Anthony Wendell de Fellowship Chapel, presidente de la sección de Detroit de la NAACP y partidario de Stevens.

Aunque El-Sayed finalmente respaldó a Harris y animó a sus seguidores a votar por ella, sus críticos argumentan que fue demasiado tarde. Mientras se postula al Senado de los Estados Unidos con un enfoque constante en la política estadounidense hacia Israel, persisten las dudas sobre las prioridades de El-Sayed.

“La pregunta ahora es: ¿Te vas a preocupar más por la Ribera Occidental que por el lado oeste de Detroit?”, preguntó Anthony.

Las declaraciones de Angie Smith, miembro de la junta escolar de Farmington, también causaron revuelo durante el fin de semana, cuando le dijo al reportero local Sam Robinson que apoyaba a Stevens porque creía que la congresista representaría a todas las razas.

“Necesitamos a alguien que nos represente a todos. No solo a una raza, sino a todas”, dijo en un video que circuló en internet. “Hay que saber desenvolverse. No hables solo en árabe. No pongas música árabe. Representa a todos”.

El equipo de Stevens denunció los comentarios de Smith.

“Haley no está de acuerdo con este comentario y lo rechaza. Su campaña busca unir a los habitantes de Michigan, no dividirlos”, declaró el portavoz Arik Wolk en un comunicado.

La campaña de El-Sayed está trabajando para abordar esas críticas. Su campaña lanzó un nuevo anuncio de televisión, en el que destaca su papel como “el primer líder musulmán estadounidense en respaldar a Kamala Harris para la presidencia”.

Queda por ver si será suficiente para superar el escepticismo persistente.

“En resumen, ha sido un poco astuto con eso. Estuvo con los indecisos durante las primarias cuando le convenía”, dijo Keith Williams, presidente del Caucus Negro del Partido Demócrata de Michigan, quien apoya a la congresista. “Él formó parte del movimiento desde el principio. Así que, en mi opinión, no se puede tener todo”.

Darius Jones, fundador y presidente del National Black Empowerment Action Fund, dijo que El-Sayed “tendrá que seguir trabajando para reparar esa brecha”.

“Definitivamente no benefició en nada a la gente de mi comunidad en el Medio Oeste”, dijo. “Y creo que esta fue una situación en la que el criterio político de quienes lideraron ese movimiento debería ser cuestionado, y la comunidad negra tiene serias dudas sobre esa estrategia”.

Otros líderes demócratas negros de Michigan dijeron que no creen que el movimiento de los “Uncomitted” vaya a desempeñar un papel importante en el resultado del 4 de agosto.

Virgie Rollins, presidenta del Caucus Negro del Comité Nacional Demócrata y una figura influyente en Michigan que no ha respaldado a ningún candidato en la contienda por el Senado, destacó el apoyo final de El-Sayed a Harris.

“Tenía a 50 líderes árabes en mi casa, y él vino a hablar con ellos. Habló para apoyar a Kamala”, dijo. “No veo un gran problema con la falta de compromiso de Abdul. Creo que es un problema, pero no es grave”.

Y añadió: “Si gana la postulación, todos lo apoyaremos al 100 %. Se lo puedo garantizar”.

La comisionada del condado de Wayne, Martha Scott, quien apareció en un anuncio a favor de El Sayed, también restó importancia al papel que desempeñarán los resentimientos persistentes hacia el movimiento “Uncomitted”, pero reconoció que la derrota de 2024 está “en la mente de todos”.

“Ya sabes, seguimos trabajando en ello y esperamos que las cosas mejoren para la gente”, dijo Scott.

En internet, el marcado acento de Michigan de Stevens —que quedó patente en un video viral reciente en el que le decía a una multitud que estaba haciendo campaña con un toque de rebeldía— suele ser objeto de burlas. Sin embargo, en persona, la reacción es muy diferente.

La palabra que los votantes negros usaron con más frecuencia para describir a Stevens en entrevistas con CNN fue “luchadora”. Quienes la conocieron dijeron que parecía más auténtica que la mayoría de los políticos.

“Conecto con ella”, dijo Kelly Garrett, la exalcaldesa de Lathrup Village, en el noroeste de Detroit, poco después de un mitin de Stevens en Detroit el viernes por la noche al que asistieron Whitmer y Clyburn.

Garrett contó que conoció a Stevens cuando la congresista la llamó después de que su hijo de 21 años falleciera de anemia falciforme, en 2021. Aproximadamente un mes después, dijo que se sorprendió al recibir un paquete de la oficina de Stevens que contenía una bandera que había ondeado sobre el Capitolio de Estados Unidos.

Desde entonces, ambas se han vuelto muy cercanas, y Garrett, quien habló con CNN minutos después de entusiasmar a la multitud en el mitin, dijo que a menudo hablan cuando Stevens “necesita que la motiven”.

“La persona que viste en el escenario es la misma que ves en casa y la misma que ves en la calle. Esa es Haley. No hay otra persona”, dijo Garrett. “Y si tiene un acento sureño, me parece bien”.

En Detroit y Pontiac, muchas personas, incluidas aquellas que no participan activamente en política, dijeron haber visto a Stevens no solo una vez, sino varias veces.

En la reunión que El-Sayed ofreció el domingo en Pontiac, una anciana que pidió permanecer en el anonimato dijo que agradecía la presencia de El-Sayed, pero que se había reunido con Stevens cuatro veces en casi una década y que la congresista había visitado su complejo de apartamentos.

En el Festival Soul Day, Anita Moncrease, una médica jubilada de 70 años residente de Southfield, comentó que había conocido a Stevens en Washington durante un viaje grupal para hablar sobre temas de salud. Afirmó que apoyaba a Stevens, a pesar de que tanto ella como El-Sayed tienen posturas favorables en materia de política sanitaria.

“Me gusta su energía y su disponibilidad”, dijo Moncrease sobre Stevens. “Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia”.

Los partidarios de El-Sayed también han destacado el impacto de su presencia sobre el terreno en su comunidad.

Keyon Green, un gerente de una fábrica de automóviles de 52 años en Pontiac, dijo que votó por El-Sayed porque sentía que había sido una presencia habitual en la comunidad, aunque no tiene ningún problema con Stevens.

“Siempre está por ahí. Aparece mucho”, dijo Green sobre El-Sayed. “La gente tiende a votar por personas que ven o con las que saben que tienen algún tipo de conexión”.

Pero para Katanya Johnson, una jubilada de 58 años de Redford que apoya a Stevens, todo se reduce a la experiencia.

“No me interesa nadie que actúe de forma improvisada e intente gobernar nuestro país de ninguna manera”, dijo Johnson.

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