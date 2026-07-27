McConnell aún no tiene el alta médica para salir del centro de rehabilitación tras caída que derivó en hospitalización

Por Clare Foran, CNN

El senador Mitch McConnell aún no tiene el alta médica para salir de un centro de rehabilitación donde actualmente se somete a fisioterapia después de que una caída el mes pasado derivara en una hospitalización de varias semanas, según una nueva declaración.

La oficina del senador difundió el lunes un comunicado que incluía una actualización sobre el estado del republicano de Kentucky, de 84 años, por parte de la Oficina del Médico Asistente, mientras persisten las preguntas sobre su salud y cuándo regresará al Senado.

“El senador McConnell continúa su recuperación tras una caída en su casa en junio”, dijo el comunicado de la OMA. “Desde que recibió el alta de la atención hospitalaria, ha mantenido un exigente programa de fisioterapia y rehabilitación”.

Sin embargo, el comunicado señaló que “aún no tiene el alta médica para salir del centro de rehabilitación y regresar a la oficina”.

McConnell dijo en su propio comunicado: “Sigo trabajando duro para volver a mi agenda completa de trabajo en el Senado y en Kentucky, manteniéndome al día con una intensa fisioterapia según las indicaciones de mis médicos”.

El senador republicano dijo que no podrá asistir al picnic de Fancy Farm de este fin de semana, una importante reunión política en Kentucky.

A principios de este mes, McConnell anunció, tras semanas de especulación, que había sufrido una caída el mes pasado que lo llevó al hospital. McConnell dijo entonces que también había lidiado con un caso de neumonía, pero que había pasado de un hospital a un centro de rehabilitación para seguir recuperando fuerzas.

La Oficina del Médico Asistente dijo que el régimen actual de McConnell incluye “múltiples sesiones al día diseñadas para recuperar fuerza y reducir el riesgo de futuras caídas”, y añadió que “(s)u episodio de polio en la infancia sigue siendo un factor significativo en su movilidad”.

“No hay lugar en el que preferiría estar el primer sábado de agosto que con la buena gente del oeste de Kentucky, dándome un festín de cerdo y cordero”, dijo McConnell en su comunicado, en referencia al picnic de Fancy Farm.

“Como siempre, agradezco todos sus continuos buenos deseos, y espero con ansias volver al Senado y a Kentucky pronto”.

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