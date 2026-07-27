Ryan Gosling se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel como Ghost Rider

Por Charlotte Reck, CNN

Ryan Gosling se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en 2028, cuando se transforme en el superhéroe demoníaco Ghost Rider, vestido de cuero y montado en una motocicleta, anunció Marvel el domingo en la Comic-Con de San Diego.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dio un adelanto del anuncio sobre el escenario de la edición 2026 de la convención de cómics, diciéndole a los fans: “Guardamos secretos para mantener las sorpresas”, antes de aludir a las exigencias de los fans de introducir al acróbata motociclista sobrenatural en el MCU.

Feige luego se abalanzó sobre el crítico de cine Josh Horowitz entre el público. Horowitz, recién salido de moderar un panel en la convención, tomó un micrófono y suplicó saber cuándo el público finalmente podría ver a Ryan Gosling como Ghost Rider, un casting soñado del que los fans de Marvel han hablado durante años.

De repente, la sala quedó sumida en la oscuridad. Con una banda sonora de bajos atronadores, las palabras “Ghost Rider” se proyectaron en la pantalla detrás de Feige, brillando en rojo sangre.

Cuando las luces se encendieron de nuevo, Gosling estaba en el escenario.

“Guau”, dijo Gosling, “¿De verdad está pasando esto?”, preguntó, en medio de vítores estruendosos de la multitud.

El ganador del Globo de Oro se mostró entusiasmado, al asegurar que había querido interpretar a Ghost Rider durante “mucho tiempo”, y consideró que solo un director era apto para el trabajo: Shawn Levy, el también director de la próxima película de Gosling, “Star Wars: Starfighter”.

Levy luego subió de un salto al escenario para saludar a Feige y Gosling, contando a los fans que ambos habían “improvisado” ideas sobre Ghost Rider mientras rodaban juntos “Star Wars: Starfighter” el año pasado.

“Y finalmente, yo estaba como: hermano, vamos a filmar”, añadió Levy, ante los aplausos desenfrenados del público.

Ghost Rider hizo su debut en los cómics de Marvel en 1967 como el “héroe del Oeste más misterioso del mundo”, el alter ego de Carter Slade, un personaje que montaba a caballo.

Pero fue como la identidad de superhéroe del personaje Johnny Blaze, en el número 5 de Marvel Spotlight en 1972, cuando Ghost Rider realmente encendió los corazones de los fans. Blaze hace un pacto con Satanás para proteger a alguien a quien ama, pero al caer la noche, su carne es consumida por fuego infernal y su cabeza se convierte en una calavera en llamas.

El cómic ya se ha adaptado antes a la gran pantalla, con Nicolas Cage calzándose las botas de motociclista del personaje titular en 2007, junto a la ahora pareja de Gosling, Eva Mendes, y una vez más en 2011.

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