TSA encuentra balas de cañón robadas en el equipaje de un aeropuerto

Por Aaron Cooper, CNN

Los agentes de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) descubren todo tipo de artículos prohibidos en el equipaje, pero las balas de cañón robadas de un fuerte de la época de la Guerra Civil no son un hallazgo cotidiano.

El oficial principal de la TSA, Justin Dupree, estaba revisando equipaje facturado a principios de este mes en el Aeropuerto Internacional Gulf Shores de Alabama cuando vio los proyectiles en su máquina de rayos X.

“Mi primer pensamiento fue: no podía ver una mecha y necesitaba conseguir ayuda rápido”, se cita al oficial de la TSA en una actualización de la TSA. “No podía ver el objeto completo, pero me asusté pensando que podría ser un explosivo real”.

Había cinco balas de cañón pequeñas envueltas en toallas de papel, siendo la más grande del tamaño de un pomelo y la más pequeña de apenas alrededor de una pulgada de ancho, informó la agencia.

“Nunca había visto algo tan único”, dijo Dupree. “He visto granadas inertes y municiones de entrenamiento, pero nunca una situación tipo Indiana Jones de un artefacto robado”.

Las fuerzas del orden determinaron que las balas de cañón habían sido robadas del cercano Fuerte Morgan. Ha custodiado la bahía de Mobile desde que se completó en 1834 y desempeñó un papel importante en la Guerra Civil. El fuerte es ahora un museo operado por la Comisión Histórica de Alabama.

La Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin y los expertos en bombas de la TSA confirmaron que las balas de cañón no contenían explosivos, pero aun así no podían volar en avión.

“Estoy muy orgullosa de la gran incautación”, dijo Tara Corse, quien está a cargo de la TSA en Alabama. “Incluso si son inertes y no están activas, los viajeros deben evitar llevar armas de cualquier tipo, incluidas réplicas, al aeropuerto. Pueden causar alertas de seguridad, retrasos en los vuelos y preocupaciones de seguridad”.

Un menor de otro estado había tomado las balas de cañón, dijo a CNN el capitán Nathan Lusk de la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin. Los objetos históricos fueron devueltos al fuerte y el director de la instalación declinó seguir adelante con el procesamiento.

La sociedad histórica está llevando a cabo una investigación activa sobre lo ocurrido, dijo a CNN un portavoz.

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