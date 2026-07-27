Una jueza dictamina que hay pruebas suficientes para ir a juicio en el caso de asesinato que involucra al cantante d4vd

Por Jason Kravarik y Taylor Romine, CNN

Una jueza de Los Ángeles dictaminó el lunes que hay pruebas suficientes para avanzar con el caso de asesinato que se le sigue al cantante d4vd, quien está acusado de matar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

El fallo se emitió tras una audiencia preliminar de cinco días en la que comparecieron más de 10 testigos, mientras la fiscalía intentaba demostrar que tenía pruebas suficientes para ir a juicio. En la audiencia se compartió un testimonio espeluznante sobre el cuerpo mutilado de Celeste, que fue hallado en el maletero del Tesla de d4vd en septiembre del año pasado; análisis de la escena del crimen de la casa en la que se alojaba el artista; y artículos comprados en Amazon bajo un alias, entre otras pruebas.

El músico de 21 años, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, está acusado de matar y desmembrar a la adolescente para impedir que revelara detalles sobre su relación antes del lanzamiento de su álbum, dijeron los fiscales. Mientras tanto, el abogado de d4vd ha dicho que “la evidencia real en este caso” mostrará que él no mató a Celeste, y que “él no fue la causa de su muerte”. Se declaró inocente de homicidio con agravantes con circunstancias especiales, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación de restos humanos.

La jueza del Tribunal Superior, Charlaine Olmedo, dijo en la corte que los fiscales cumplieron con la carga probatoria para los cargos y las circunstancias especiales, y fijó una lectura de cargos para el 31 de agosto. También dijo que d4vd permanecerá detenido sin fianza.

La fecha del juicio se fijará en una audiencia futura, dijo la semana pasada el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, al explicar los distintos caminos que podría tomar una audiencia preliminar.

Olmedo fue la única que decidió si en el caso se cumplía el estándar de causa probable. Ese estándar es diferente de la carga legal de la prueba más allá de toda duda razonable necesaria durante un juicio para una condena penal, dijo Hochman previamente a los reporteros. Los fiscales no estuvieron obligados en la audiencia preliminar a mostrar todas las pruebas que pretenden presentar en el juicio, y pudieron apoyarse en ciertas pruebas, como el testimonio de oídas, que no se permite en ese ámbito, dijo.

Los padres de Celeste estuvieron en la corte “para mostrar fortaleza” por su hija, dijo el abogado de la familia, Patrick Steinfeld.

Los padres estaban en la sala del tribunal cuando el fiscal mostró imágenes de los restos mutilados de Celeste hallados en dos bolsas dentro del Tesla después de que el vehículo fuera trasladado a un depósito de remolque en Hollywood.

“Había una imagen del torso de Celeste y su cabeza en el maletero del coche, y el fiscal tuvo que preguntar qué era. Porque no se podía decir que era una cabeza”, dijo Steinfeld.

Mientras se mostraban las imágenes, la madre de Celeste bajó la cabeza y comenzó a llorar, dijo Steinfeld. Fue la primera vez que la familia de la adolescente vio cómo apareció su hija, dijo. La familia abandonó la sala del tribunal durante audiencias posteriores en las que se habló de la autopsia de Celeste y de mensajes de texto entre Celeste y d4vd.

Cuando el fiscal profundizó en los detalles específicos de las pruebas que tienen hasta ahora, los abogados que representan a d4vd dedicaron tiempo a cuestionar cómo se recopiló la evidencia. La abogada defensora Blair Berk preguntó por qué varios objetos hallados en la casa en la que se alojó d4vd, incluidas dos motosierras, no se conservaron como evidencia.

Las dos motosierras fueron analizadas, pero no había indicios de sangre en ellas, testificaron el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Joshua Byers y un criminalista forense.

“Al hablar con el criminalista, si esas motosierras se hubieran usado para desmembrar un cuerpo, no habría manera de que no tuvieran sangre”, dijo Byers al testificar el martes. Los registros muestran que d4vid compró una tercera motosierra, pero nunca fue recuperada, dijo. Otras pruebas discutidas incluyeron una piscina inflable azul, que los fiscales alegan que d4vd utilizó para evitar que la sangre de Celeste se derramara en el piso del garaje, según un escrito presentado ante el tribunal, así como resultados de pruebas de ADN de posibles muestras de sangre encontradas en varios objetos de la casa que mostraron una alta probabilidad de ser de Celeste. Berk también señaló durante el interrogatorio que el ADN podría haber sido de hace mucho tiempo, o una “transferencia secundaria”.

El fiscal también mostró registros de un teléfono celular vinculado a d4vd que, según dicen, ayudaron a mostrar sus movimientos en el mes posterior a cuando los fiscales creen que Celeste murió.

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