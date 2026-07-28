El nombramiento de Blanche, sin definición por “silencio” del DOJ sobre el fondo contra “instrumentalización” de la justicia

Morgan Rimmer, Alison Main, Manu Raju

El destino del nombramiento de Todd Blanche como secretario de Justicia del presidente Donald Trump está en el aire, ya que un senador republicano clave indicó este martes que aún no recibió las garantías necesarias para votar a favor.

El senador John Cornyn dijo que no recibió una actualización del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre su demanda y la del senador Thom Tillis de que el millonario fondo contra la “instrumentalización” de la justicia sea formalmente eliminado antes de que voten a favor de avanzar en el nombramiento de Blanche.

Ambos republicanos forman parte de la Comisión Judicial del Senado, que tiene programado votar la mañana del jueves sobre el nombramiento de Blanche. Sin el respaldo de ambos legisladores, la votación fracasará.

“Han estado en silencio total en las últimas 24 horas”, dijo Cornyn sobre el DOJ. “Creo que mi personal está hablando con ellos, pero ellos saben lo que tienen que hacer. Simplemente no quieren hacerlo”.

Por su parte, Tillis se mostró optimista de que el Gobierno de Trump finalmente llegará a un acuerdo con los legisladores, tras decirle a Manu Raju de CNN que las conversaciones sobre el tema “van bastante bien”.

“Espero que podamos lograr que la Casa Blanca ejecute” la eliminación total del fondo, dijo Tillis.

“Creo que tanto Cornyn como yo estamos de acuerdo en que esto tiene que hacerse”, agregó.

Blanche insiste en que el fondo contra la “instrumentalización —un polémico fondo destinado a indemnizar a quienes afirman haber sido víctimas de injusticias por parte del Departamento de Justicia, entre los que podrían figurar los agitadores del 6 de enero de 2021— ya no se pondrá en marcha.

En una audiencia de la Comisión Judicial del Senado a principios de este mes, el secretario de Justicia interino afirmó tajantemente que “el fondo contra instrumentalización está muerto”, y dijo que el anexo tributario —que es la única parte del acuerdo entre los abogados personales de Trump y el Departamento de Justicia que todavía se mantiene vigente— “vincula solo al IRS y, por extensión, al Tesoro” para investigar al presidente por posibles delitos, no a otras agencias. La administración también afirmó previamente en un documento judicial que renunció al fondo contra la “instrumentalización”.

Pero los dos senadores republicanos han buscado más garantías, incluido un ajuste por escrito al acuerdo de conciliación, según Politico.

Este martes, Cornyn planteó la posibilidad de postergar la votación de la comisión judicial hasta que se resuelva el asunto del fondo. “Eso se está discutiendo. Eso se está discutiendo, pero espero que no sea necesario”, dijo el republicano de Texas, aunque señaló que aún no ha tratado la idea con el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley.

El fondo de US$ 1.800 millones fue controvertido desde el principio, ya que ha trastocado otras prioridades del Senado. Además, los críticos dicen que equivale a un fondo para gastos discrecionales que permitiría que el presidente recompense a sus partidarios con dinero de los contribuyentes. Y aunque la administración intentó convencer a los legisladores de que el proyecto está descartado, Trump se negó a hacerlo él mismo, exacerbando las tensiones en el Capitolio.

La semana pasada, Cornyn dijo que no esperaba que Grassley postergara la votación. Sin embargo, a medida que la votación se acerca, eso podría cambiar.

Si no hay suficientes votos para confirmar a Blanche, dijo Cornyn el jueves, “entonces el senador Grassley podría decidir posponer la votación. Pero eso no es… No creo que ese sea el objetivo principal en este momento”.

Cuando más tarde se le preguntó si votaría en contra de Blanche en la reunión de la comisión del jueves si la cuestión del fondo contra la “instrumentalización” no se resolvía a su satisfacción, Cornyn respondió: “Bueno, eso significa que dudo que consigamos los votos necesarios”. Grassley ignoró este martes las preguntas sobre si retrasaría la votación del jueves.

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