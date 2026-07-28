El nuevo Air Force One acaba de sufrir una gran actualización… y un nuevo aumento de precio

Por David Goldman, CNN

El proyecto del Air Force One, que se ha convertido en un pozo sin fondo para Boeing, acaba de hundirse un poco más.

La compañía afirmó que está realizando un esfuerzo considerable para lograr la entrega del primero de los dos aviones presidenciales, con cuatro años de retraso y un costo de miles de millones de dólares por encima de lo prometido inicialmente.

Este martes, el CEO Kelly Ortberg comunicó a los empleados, a través de un correo electrónico interno, que la empresa está destinando “recursos significativos” para entregar los aviones 747-8 —profundamente modificados— para el año 2028. Este incremento de recursos para la producción y certificación del programa Air Force One le costó a Boeing US$ 280 millones adicionales el trimestre pasado, según anunció la compañía en su informe financiero trimestral.

Los sobrecostos del programa ya han superado los US$ 3.100 millones. Boeing ha aceptado asumir esa factura.

El presidente Donald Trump ha mostrado un interés especial en los nuevos aviones Air Force One. En 2018, convenció al entonces CEO de Boeing, Dave Calhoun, para que firmara un contrato gubernamental que limitaba el costo para el contribuyente estadounidense a US$ 3.900 millones. Desde entonces, dicho contrato ha sido modificado, elevando el precio a unos US$ 4.500 millones para incluir repuestos y otros elementos.

En los últimos seis años, los aviones han resultado ser considerablemente más costosos de lo que Boeing había previsto. La compañía ha citado diversas razones para estos enormes sobrecostos, entre ellas cambios en el diseño de ingeniería relacionados con el cableado y otros requisitos estructurales, retrasos en el cronograma, problemas de rendimiento de un proveedor clave e ineficiencias de ingeniería derivadas de la pandemia.

2026: US$ 280 millones

2025: US$ 60 millones

2024: US$ 379 millones

2023: US$ 482 millones

2022: US$ 1.450 millones

2021: US$ 318 millones

2020: US$ 168 millones

Harto de los retrasos, el año pasado Trump aceptó un avión 747 donado por Qatar para que sirviera como Air Force One, una vez que las Fuerzas Armadas estadounidenses le incorporaron medidas de seguridad. Aunque comenzó a utilizarlo, Trump ha reconocido que la aeronave qatarí carece de las características de seguridad de los aviones actuales y futuros contratados por el Gobierno para desempeñar la función de Air Force One.

Trump viajó en el avión donado por Qatar a una cumbre de la OTAN en Turquía a principios de este mes, pero regresó inesperadamente a casa en el antiguo Air Force One debido a preocupaciones de seguridad.

Los aviones presidenciales actuales han estado en servicio desde 1990, y fueron utilizados por primera vez durante el Gobierno de George H. W. Bush. Su operación y mantenimiento se volvieron tan costosos que, en 2015, el Gobierno determinó que era necesario reemplazarlos.

Sin embargo, Trump se involucró personalmente en el contrato para los nuevos aviones antes de iniciar su primer mandato. En una publicación en redes sociales de diciembre de 2016, amenazó con cancelar el pedido debido al elevado costo de diseño de las aeronaves.

En 2022, el CEO Calhoun calificó el proyecto de los aviones y la negociación con Trump como algo “único”, pero señaló que el acuerdo era arriesgado y que Boeing no debería haberlo firmado.

Las enormes pérdidas vinculadas al programa Air Force One coincidieron con otros problemas financieros significativos para el fabricante de aviones.

Cuando Boeing renegoció el contrato del Air Force One, acababa de reactivar su programa 737 Max tras dos accidentes mortales que mantuvieron en tierra a toda la flota de esos aviones durante 20 meses. Además, en enero de 2024, el desprendimiento de un panel de fuselaje (door plug) en un Boeing 737 Max provocó más retrasos en la producción, un mayor escrutinio regulatorio y pérdidas financieras.

Este martes, Boeing registró una pérdida de US$ 428 millones en el segundo trimestre, que se sumó a la pérdida de US$ 7 millones del primero. Si bien la pérdida trimestral fue ligeramente menor que la del mismo trimestre de 2025, el balance de la empresa sigue mostrando números rojos.

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