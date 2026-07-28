Gobierno de Trump compara a carteles mexicanos con ISIS y Al Qaeda. Sheinbaum dice que EE.UU. “tiene que mirarse a sí mismo”

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró nuevamente que los carteles mexicanos del narcotráfico controlan México y los comparó con organizaciones terroristas como ISIS y Al Qaeda. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este martes que EE.UU. “tiene que mirarse a sí mismo” en el tema de consumo de drogas y lavado de dinero.

Este lunes, Stephen Miller, subsecretario general y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que el territorio mexicano está “controlado y ocupado” por los carteles mexicanos, a los que calificó como organizaciones terroristas, al punto de compararlos con los grupos extremistas ISIS y Al Qaeda, ubicados en Medio Oriente y que han sido objeto de disputas bélicas con Estados Unidos desde hace décadas.

Desde el inicio de su segundo mandato como presidente de EE.UU. en enero de 2025, Trump designó a carteles y otros grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras, lo que ha llevado, entre otras cosas, a un aumento de la seguridad estadounidense en la frontera con México y a decenas de ataques contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico, dejando más de 200 personas muertas hasta el momento.

“Como organización terrorista extranjera, los carteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que ISIS o Al Qaeda, con la diferencia de que, al contrario de ISIS o Al Qaeda, no operan a miles de kilómetros de distancia, sino a pocos metros de donde usted se presenta a trabajar todos los días”, declaró Miller durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en el Pentágono.

El funcionario —uno de los principales y más cercanos asesores de Trump— indicó que estas organizaciones exportan a EE.UU. “muerte masiva en forma de narcóticos” y “sofisticadas empresas criminales” con el fin de desestabilizar el país.

Debido a las operaciones de los carteles del narcotráfico, afirmó Miller, el Gobierno mexicano “no funciona”.

“Hay una razón por la que en México el sistema judicial, el sistema político y el sistema legal no funcionan. Es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”, agregó el asesor de la Casa Blanca.

Al ser consultada este martes por las declaraciones de Miller, Sheinbaum dijo que no entraría en un debate con él, pero señaló que EE.UU. tiene que hacerse cargo de “una parte muy importante” respecto al combate a las drogas.

“Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en EE.UU. relacionado con el narcotráfico. Ellos tienen una parte muy importante ahí. Y nosotros trabajamos en nuestro país”, declaró la presidenta de México en su conferencia matutina diaria.

Como en otras ocasiones, Sheinbaum destacó que hay coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero reiteró que cada país “opera en su territorio”.

“Hay buena coordinación y saben que en México gobierna el pueblo, y somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país, y hay resultados”, añadió la mandataria.

El tema de seguridad y drogas ha estado en la agenda bilateral de México y EE.UU. en todo el segundo mandato de Trump y ha dado paso a varios enfrentamientos, por ejemplo la acusación estadounidense a políticos mexicanos en cuestiones relacionadas con narcotráfico o las operaciones de la CIA en territorio mexicano.

Mientras que el presidente de EE.UU. ha asegurado que los carteles controlan México, la presidenta de México ha rechazado estos señalamientos, añadiendo que el país es soberano y que Trump “no está bien informado”.

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Con información de Mary Beth Sheridan y Mauricio Torres, de CNN.