Las 5 cosas que debes saber este 28 de julio

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La lucha por mantener el TPS. Los “burros bomberos” que ayudan a prevenir incendios forestales en España. ¿Cómo es la nueva voz de ChatGPT? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La polarización en América Latina, que en parte ha llevado a algunos escenarios muy reñidos, da mayor relevancia al voto extranjero, con especial impacto mediático, mientras varios países avanzan en normativas para facilitar y ampliar la participación de sus ciudadanos fuera del país.

Un mes después de que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. limitara la capacidad de los tribunales inferiores para bloquear que la administración Trump revoque protecciones temporales contra la deportación, nuevos esfuerzos para frenar los planes del Gobierno para miles de personas que huyen de la guerra y desastres naturales están cobrando fuerza en todo el país.

Prevenir los incendios se ha convertido en una cuestión de alta tecnología, con satélites drones y sistemas de inteligencia artificial. Pero a 130 kilómetros al sur de Barcelona, una solución ancestral pasta tranquilamente por la montaña. Es una rebaño de burros.

El mar Caspio se ha convertido en la última región en verse envuelta en el creciente conflicto entre Irán y sus adversarios, sobre todo porque es una arteria vital en la creciente relación entre Irán y Rusia.

Dos años después de las elecciones presidenciales que denunció como fraudulentas, la oposición venezolana se prepara para una nueva mesa de diálogo con el chavismo. Será una conversación que tendrá a una parte de la oposición sentada en la mesa y a otra, liderada por María Corina Machado, alejada del proceso, luego de dejar en claro que persisten diferencias entre los sectores que reclaman una transición con nuevos comicios.

¿Quién será el protagonista de la nueva versión de Ghost Rider de Marvel?

A. Ryan Reynolds

B. Ryan Phillippe

C. Jack Ryan

D. Ryan Gosling

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Estás considerando tomar estatinas? Las nuevas directrices de EE.UU. sobre el colesterol podrían cambiar tu decisión

Cambios en las directrices de EE.UU. podrían elevar a 87,5 millones de personas el número total de estadounidenses aptos para recibir estatinas, medicamentos que reducen el colesterol. ¿Qué motivó esta importante ampliación?

Katy Perry, molesta por una publicación de la Casa Blanca que incluía su música

Katy Perry reaccionó con firmeza ante el uso de su éxito de 2010 “Firework” por parte de la Casa Blanca en un video publicado en X que mostraba imágenes desclasificadas de ataques contra Irán.

Trump pide a la Corte Suprema que le permita restringir el voto por correo

El presidente Donald Trump pidió el lunes a la Corte Suprema que permita a su Gobierno avanzar con la implementación de un amplio decreto dirigido al voto por correo que tribunales inferiores bloquearon en casi dos docenas de estados.

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Antes de asumir la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella dijo que una reestructuración del servicio exterior contempla la clausura de 14 sedes diplomáticas en el exterior, entre ellas las embajadas de Cuba, Nicaragua, Argelia y Haití.

“Deshagámonos de esas cosas del horario de verano”

—Lo dijo el presidente Donald Trump al renovar su impulso para poner fin al cambio de horario dos veces al año en Estados Unidos, instando al Senado a aprobar la legislación sobre el horario de verano.

Esta es la nueva voz de ChatGPT: ¿por qué suena tan real?

OpenAI lanzó GPT-Live-1, la primera versión de su nuevo modelo de voz generado por inteligencia artificial para ChatGPT. Entre sus novedades: puede escuchar y hablar al mismo tiempo, dejarte interrumpirlo, soltar palabras de afirmación y sonar mucho más humano, algo que los usuarios han percibido como sorprendente y, a la vez, incómodo. Así funciona.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Ryan Gosling se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en 2028, interpretando a Ghost Rider, el superhéroe demoníaco vestido de cuero que monta en motocicleta.

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