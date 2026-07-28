Las claves del primer día del juicio contra Lindsay Clancy por el asesinato de sus tres hijos

Por Nicki Brown, CNN

El exesposo de Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts acusada de asesinar a sus tres hijos pequeños, testificó este lunes como el primer testigo de la fiscalía en el juicio en su contra por tres cargos de asesinato.

Su testimonio, que continuará cuando el tribunal reanude las audiencias el miércoles, siguió a los alegatos de apertura de ambas partes, que adelantaron parte de las pruebas que el jurado podría conocer en las próximas semanas.

Lindsay Clancy no niega haber causado la muerte de sus hijos, pero se declaró no culpable de los tres cargos de asesinato al sostener que no debe ser considerada penalmente responsable por haberlos estrangulado hasta causarles la muerte. Su abogado ha dicho que sufría psicosis posparto y una enfermedad mental grave cuando les quitó la vida el 24 de enero de 2023.

Se espera que el juicio se centre en gran medida en los testimonios de expertos psiquiátricos y médicos convocados por la fiscalía y la defensa.

Si es declarada culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua.

CNN transmitirá el juicio en vivo a través de CNN All Access.

Estas son algunas de las principales claves de la jornada del lunes:

Patrick Clancy declaró que su entonces esposa tuvo dificultades después del nacimiento de su tercer hijo y que, en los meses previos a los asesinatos de enero de 2023, le confesó que tenía pensamientos suicidas y de hacerles daño a sus hijos.

Durante su testimonio, Patrick Clancy se mostró visiblemente conmovido y respiró profundamente mientras describía a cada uno de sus tres hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses.

Entre septiembre de 2022 y enero de 2023, Lindsay Clancy recibió recetas de varios medicamentos por parte de al menos tres proveedores de atención médica diferentes, dijo su exesposo. A través de sus preguntas, la fiscalía señaló que parecía que Clancy había tomado solo una parte de las numerosas pastillas que le habían recetado. Patrick Clancy respondió que desconocía cuánta medicación había tomado o dejado de tomar su entonces esposa.

Patrick Clancy afirmó que el “gran deterioro” de Lindsay Clancy comenzó a principios de diciembre de 2022, cuando empezó a tomar un nuevo medicamento. También testificó que ella le dijo que tenía pensamientos suicidas y “pensamientos intrusivos” sobre hacerles daño a sus hijos. En ese momento, explicó, no temía por la seguridad de los niños porque ella no mostraba “ninguna intención” de lastimarlos.

Según Patrick Clancy, Lindsay Clancy permaneció varios días internada en hospitales psiquiátricos a finales de diciembre de 2022 y comienzos de enero de 2023 porque seguía teniendo pensamientos suicidas. Tras recibir el alta, parecía estar “mucho mejor” y le dijo que ya no tenía esos pensamientos.

Horas antes de los asesinatos, Lindsay Clancy hizo un muñeco de nieve y jugó con sus tres hijos, declaró su exesposo. “Estaba teniendo uno de sus mejores días”, dijo Patrick Clancy. Antes de salir de la casa para recoger la cena, besó a uno de sus hijos en la cabeza y le dijo a su familia que “volvería enseguida”.

La fiscalía y la defensa presentaron este lunes por la mañana sus alegatos de apertura y ambas partes advirtieron al jurado que algunos de los testimonios podrían resultar difíciles de escuchar.

La fiscal del condado de Plymouth, Shanan Buckingham, sostuvo que Lindsay Clancy mató a sus hijos “de manera deliberada y meticulosa”. Aunque reconoció que Clancy tenía problemas de salud mental, afirmó que no estaba “en medio de un episodio de psicosis” cuando estranguló hasta causarles la muerte a sus hijos en el sótano de la vivienda familiar en Duxbury, Massachusetts. “Esta fue una mujer que actuó de forma intencional, racional y rápida para lograr un objetivo muy específico: matar”, dijo la fiscal.

El abogado de la defensa Kevin Reddington sostuvo que Lindsay Clancy “sufría psicosis” cuando causó la muerte de sus hijos y posteriormente intentó suicidarse, lo que le provocó una parálisis parcial. Según Reddington, Clancy padecía depresión posparto tras el nacimiento de su tercer hijo y, en los meses previos a los hechos, recibió una combinación de medicamentos como parte de su tratamiento. “Esta es una joven que, junto con su esposo, hizo un gran esfuerzo por conseguir la ayuda que necesitaba”, afirmó el abogado defensor.

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Con información de Andi Babineau y Elise Hammond, de CNN.