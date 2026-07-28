Luna llena del ciervo de julio: por qué se llama así y cuándo se podrá ver

Por Amen Galinato, CNN

La luna llena de julio se verá en el cielo esta semana. Conocida como la luna del ciervo, saldrá por el este y alcanzará su máxima iluminación el miércoles a las 10:36 p.m., hora de Miami, según The Old Farmer’s Almanac. Sin embargo, parecerá llena antes y después de ese momento.

Quienes quieran observarla tendrán “flexibilidad, siempre que estén en un lugar sin luces intensas y tengan una vista bastante despejada del cielo”, dijo Noah Petro, jefe del Laboratorio de Geología, Geofísica y Geoquímica Planetarias del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland.

La Luna aparecerá baja en el cielo del hemisferio norte. En el hemisferio sur se verá a mayor altura, aunque no tanto como la luna llena de junio, de acuerdo con EarthSky.

Las lunas llenas suelen seguir una trayectoria similar al recorrido diurno del Sol seis meses antes y seis meses después. Esto significa que el recorrido de la luna del ciervo se parecerá al arco que describe el Sol en enero, según EarthSky.

El nombre luna del ciervo se relaciona con la época en que crecen las astas de los ciervos machos. No obstante, diversos pueblos indígenas la conocen por otros nombres. Los dakota la llaman la luna de la maduración de las cerezas de Virginia, mientras que los cree la denominan la luna de la muda de plumas, según The Old Farmer’s Almanac.

Quienes observen el cielo en el noreste y el norte de la región central de Estados Unidos podrían notar que la luna del ciervo tiene un resplandor más rojizo o anaranjado de lo habitual. Esto se debe a que el humo de los incendios forestales en Canadá ha contaminado considerablemente la atmósfera.

Si recientemente has notado que el cielo diurno no se ve tan azul y brillante como de costumbre, “eso se debe a que el humo dispersa la luz solar”, explicó Pamela Gay, investigadora principal del Planetary Science Institute. “Exactamente lo mismo ocurrirá con la luz de la Luna”.

Observar la luna llena es una buena manera de mantener una conexión con el espacio, señalan los expertos. En momentos en que la exploración espacial ha cobrado protagonismo, contemplar el cosmos desde la Tierra puede brindar una oportunidad para reflexionar sobre lo que existe más allá de nuestro planeta.

“Tal como aprendimos en abril con Artemis II”, dijo Petro sobre la misión de la NASA que llevó con éxito a cuatro astronautas alrededor de la Luna, “existe una conexión real entre todos nosotros aquí en la Tierra y lo que ocurre en la Luna”.

La luna del ciervo podrá verse pocos días después del 57 aniversario de la misión Apolo 11, durante la cual ocurrió el primer alunizaje tripulado.

“Somos muy afortunados de tener la Luna como vecina”, dijo Petro, “y realmente deberíamos celebrarlo”.

Quedan cinco lunas llenas en 2026. En noviembre y diciembre habrá superlunas, que ocurren cuando el satélite se encuentra más cerca de la Tierra y parece más grande y brillante.

Estas son las lunas llenas restantes, de acuerdo con Farmers’ Almanac:

28 de agosto: luna del esturión

luna del esturión 26 de septiembre: luna de la cosecha

luna de la cosecha 26 de octubre: luna del cazador

luna del cazador 24 de noviembre: luna del castor

luna del castor 23 de diciembre: luna fría

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