Trump insta a la Corte Suprema a revocar el veredicto por difamación de US$ 83 millones a favor de E. Jean Carroll

Por Kara Scannell y John Fritze, CNN

El presidente Donald Trump instó el martes a la Corte Suprema a intervenir una vez más en su enmarañada disputa legal con la columnista E. Jean Carroll, apelando un veredicto del jurado de US$ 83,3 millones por difamación con el argumento de que, como presidente, es inmune a la demanda.

La apelación, que aún no ha sido registrada en el alto tribunal, se apoya en gran medida en la decisión de 2024 del tribunal que concede al presidente una amplia inmunidad por acciones realizadas en el cargo.

“Este es el primer caso en la historia de nuestra nación en el que un tribunal ha impuesto responsabilidad por daños a un presidente por su conducta en el cargo”, dijeron los abogados de Trump al alto tribunal, según una copia de la apelación revisada por CNN. “Sin embargo, al confirmar aquí la exorbitante sentencia por difamación de US$ 83,3 millones, el Segundo Circuito ni siquiera decidió si se aplica la inmunidad presidencial”.

Trump dijo a los magistrados que una decisión de un tribunal de apelaciones a favor de Carroll “causaría un daño significativo, no solo a este presidente y a futuros presidentes”, sino también a la nación.

Además de plantear la posibilidad de que debe ser inmune a la demanda, Trump también está pidiendo al tribunal que revise si el demandado debería ser el Gobierno de Estados Unidos en lugar del presidente.

“Aquí se ha ordenado al presidente de los Estados Unidos el pago de casi US$ 100 millones en daños (…) por emitir un comunicado de prensa y responder a las preguntas de los reporteros, desde la Casa Blanca, defendiéndose de ataques a su idoneidad para el cargo”, dijeron sus abogados al tribunal.

Los abogados de Carroll declinaron hacer comentarios.

La más reciente apelación llega semanas después de que la Corte Suprema declinara conocer un caso separado de Trump en el que el presidente busca deshacer un veredicto civil de US$ 5 millones que determinó que abusó sexualmente y difamó a Carroll en una tienda departamental Bergdorf Goodman en la década de 1990.

Trump ha negado haber cometido ambas irregularidades.

La nueva apelación involucra declaraciones que Trump hizo contra Carroll en 2019, cuando era presidente, que un jurado determinó que eran difamatorias y le ordenó pagar US$ 83 millones en daños. Un panel de un tribunal federal de apelaciones confirmó la indemnización, al considerarla “razonable a la luz de los hechos extraordinarios y atroces”, y rechazó varias de las impugnaciones legales de Trump. Además, el tribunal de apelaciones determinó que Trump había renunciado previamente a cualquier reclamo de inmunidad presidencial y dijo que la decisión de la Corte Suprema de 2024 sobre la inmunidad presidencial no alteraba su criterio.

El pleno del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de EE.UU. declinó reconsiderar esa decisión a finales de abril.

En ese momento, uno de los jueces del tribunal de apelaciones que se puso del lado de Carroll escribió que Trump había planteado por primera vez sus reclamos de inmunidad demasiado tarde en el litigio.

“La inmunidad presidencial no se planteó durante los primeros tres años de este caso”, escribió el juez del Circuito de EE.UU. Denny Chin, quien fue nombrado para el cargo por el expresidente Barack Obama. Chin también se resistió a las gestiones de Trump de que se lo sustituyera por Estados Unidos como demandado, escribiendo que “a ningún otro demandado se le permitiría solicitar que pusiera a Estados Unidos en su lugar, quince meses después del juicio y de la entrada de sentencia en su contra”.

Tanto Trump como el Departamento de Justicia señalaron en ese momento que apelarían ante la Corte Suprema. El presidente dijo que plantearía reclamos de inmunidad frente a demandas civiles por “actos oficiales” como presidente.

El Departamento de Justicia dijo que tenía la intención de intervenir para, en la práctica, hacerse cargo del caso en virtud de la Ley Westfall, que protege a los empleados federales individuales de demandas por responsabilidad civil extracontractual por acciones realizadas mientras desempeñaban sus funciones oficiales. Normalmente, eso podría hacer que los contribuyentes federales asuman la responsabilidad por las acciones de un empleado, y en este caso podría significar el fin del caso de difamación de Carroll. Como la Corte Suprema no está en sesiones durante el verano, no considerará la apelación del presidente hasta el otoño. Si acepta escuchar el caso, recién emitiría una decisión en junio.

Carroll afirma que Trump la difamó cuando, en 2019, él negó la agresión, dijo que ella no era su tipo y afirmó que ella lo inventó para impulsar las ventas de un libro.

“No hubo testigos presenciales, no hubo evidencia en video y no hubo denuncia policial ni informe o investigación”, le dijo Trump a la Corte Suprema en la apelación que presentó en 2025 en el caso relacionado con el veredicto de US$ 5 millones. “En cambio, Carroll esperó más de 20 años para acusar falsamente a Donald Trump, a quien se opone políticamente, hasta después de que se convirtiera en el 45.º presidente, cuando podía maximizar el daño político en su contra y obtener ganancias para sí misma”.

Trump, mientras tanto, continúa luchando contra un caso separado de US$ 5 millones que involucra a Carroll. Después de mantener sin resolver la apelación de Trump en ese asunto durante meses, el tribunal la denegó durante los últimos días de su período en junio. Trump ha presentado una solicitud con pocas probabilidades de éxito para que el alto tribunal reconsidere esa decisión, y un juez federal ordenó la liberación del dinero a Carroll.

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