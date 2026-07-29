El entusiasmo de los simpatizantes de Trump va “de mal en peor” y los republicanos comienzan a preocuparse

Análisis de Aaron Blake

Los republicanos comienzan a preocuparse por la falta de entusiasmo de sus partidarios antes de las elecciones intermedias de 2026.

Esos votantes ya eran desproporcionadamente menos propensos participar en las elecciones en las que Donald Trump no participaba, y ahora el Partido Republicano tiene que enfrentarse a que el presidente sea más impopular que nunca.

Y una nueva encuesta de CNN resalta el problema: grandes partes de los partidarios de Trump se siente desilusionadas por varias de sus decisiones recientes.

En una serie de preguntas, sobre temas que van desde la economía y la guerra con Irán, hasta el enriquecimiento personal de Trump y los esfuerzos para renovar Washington, un gran porcentaje de republicanos e independientes que se inclinan por el Partido Republicano están mostrando su descontento. Esto es, a menudo 30 %, 40 %, 50% o más.

En general, la encuesta de CNN muestra que el 30 % de los republicanos e independientes que se inclinan por el Partido Republicano desaprueban a Trump.

Ese número es bastante alto en sí mismo. Pero en realidad podría subestimar el nivel de desilusión en algunos aspectos.

Sin duda, los números más preocupantes para Trump y el Partido Republicano se refieren a la economía.

No solo es la economía en general la mayor preocupación de los votantes; también es el ámbito en que Trump presenta los peores números.

Es decir, entre los republicanos e independientes que se inclinan por el Partido Republicano en la encuesta:

64 % dicen que los altos precios de la gasolina les han causado al menos una “dificultad moderada”

56 % dicen que la economía es muy o algo pobre

56 % dicen que Trump no ha hecho lo suficiente para reducir el precio de los bienes de consumo diario

56 % desaprueban la actuación de Trump en los precios de la gasolina

51 % dicen que Trump no tiene un plan claro para los precios de la gasolina

50 % dicen que las políticas de Trump no han mejorado las condiciones económicas (con un 31 % diciendo que sus políticas han empeorado las cosas)

50 % dicen que las políticas de Trump no han mejorado las condiciones económicas (con un 31 % diciendo que sus políticas han empeorado las cosas)

47% desaprueban a Trump en inflación

Esto es alrededor de la mitad o más de lo que deberían ser los propios seguidores de Trump que tienen muchas quejas sobre la economía y su manejo de la misma en este momento.

Los números son ligeramente menos sombríos sobre el conflicto en Irán, pero todavía bastante sombríos.

De nuevo, entre los republicanos e independientes que se inclinan por el Partido Republicano:

64 % piensan que es probable una guerra a largo plazo con Irán

45 % dicen que el costo de la guerra, en vidas y dinero, no ha valido la pena

45 % dicen que Trump no tiene un plan claro para Irán

40 % desaprueban a Trump en general sobre Irán

39 % dicen que sus decisiones sobre la acción militar en Irán han perjudicado a los Estados Unidos (en contraposición al 44 % que dice que ha ayudado, siendo el resto neutral)

Y la tendencia de Trump con respecto a Irán sigue siendo mala. La desaprobación de Trump sobre Irán entre estos grupos aumentó de un 30 % en marzo al 40 % este miércoles.

La encuesta también muestra que a muchos miembros de los partidarios de Trump simplemente no les gusta en qué se ha enfocado, incluyendo sus finanzas personales y proyectos como el salón de baile de la Casa Blanca y el estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Entre estos grupos:

45 % dice que Trump no está “en contacto con los problemas que enfrentan los estadounidenses comunes en su vida diaria”, un aumento desde el 34 % en enero.

39 % dice que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del paísun, aumento desde el 25 % en enero.

Alrededor de 3 de cada 10 encuestados dicen que “fue demasiado lejos” al cambiar instituciones como el Smithsonian y el Kennedy Center (en los que Trump puso su nombre antes de que un juez lo eliminara), remodelando la Casa Blanca y otros lugares emblemáticos de Washington y persiguiendo intereses comerciales personales mientras está en la Casa Blanca.

30 % dice que Trump no pone el bienestar del país por encima de su ganancia personal.

26 % dice que está enfadado o insatisfecho con el salón de baile y el estanque reflectante (en comparación con solo el 39 % que tiene una opinión positiva de estos proyectos)

Sería bastante malo para Trump si la economía no fuera óptima y la gente pensara que las cosas que él hace no están funcionando.

Pero estos números, combinados con la mayoría de los seguidores de Trump que dice que el presidente descuidó la inflación, dejan claro que muchos de sus seguidores piensan que está obsesionado con cuestiones que no valen la pena o bien son muy impopulares.

Cuando se hicieron muchas de estas preguntas durante los primeros meses de Trump en su segundo mandato, había un sentido palpable de entusiasmo con sus partidarios.

Cuando se les preguntó para describir sus sentimientos mirando hacia adelante al resto del segundo mandato de Trump, casi nueve de cada diez de los republicanos e independientes que se inclinan hacia el Partido Republicano dijeron que estaban “entusiasmados” u “optimistas”.

Ahora, ese número ha disminuido hasta el 70 %.

Y el 30 % dice que están “pesimistas” o “asustados”.

Ese 30 % que tiene una perspectiva negativa es bastante notable. Poco después de que el expresidente Barack Obama fue reelegido en 2012, solo el 8 % de los demócratas e independientes con tendencia demócrata dijeron que se sentían pesimistas o asustados. Y justo antes de la reelección del expresidente George W. Bush en 2004, solo el 5 % de los republicanos e independientes con tendencia al Partido Republicano dijeron lo mismo sobre él.

Luego están los hallazgos de una encuesta reciente del Pew Research Center.

Esa encuesta mostró que el 81 % de los demócratas e independientes que se inclinan hacia la democracia dijeron que su voto en las elecciones intermedias sería un voto contra Trump, en comparación con solo el 44 % de los republicanos e independientes con tendencia al Partido Republicano que dijeron que votarían por Trump.

Existen signos de este tipo de malestar desde hace un año, cuando explotó la saga de Jeffrey Epstein. Los últimos números sugieren que ahora cobró fuerza en amplios sectores de la bancada del Partido Republicano, en un momento muy inoportuno para el partido.

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