¿El Mundial llega a Wall Street? Lo que sabemos sobre la propuesta de la FIFA para la venta de derechos

Análisis por Patrick Sung Cuadrado, CNN

Aproximadamente una semana y media después de la finalización de uno de los mejores Mundiales de la historia, han surgido noticias que hacen que la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, tras su contundente victoria en Norteamérica, vuelvan a la cruda realidad.

El organismo rector del fútbol mundial anunció el martes sus planes para crear una entidad independiente, que incluiría inversores privados, y que controlaría los derechos comerciales y operativos de uno de los mayores eventos deportivos del mundo.

Sin embargo, esta propuesta ha sido objeto de un intenso escrutinio y críticas por parte de muchos en todo el mundo, incluyendo a la UEFA, el organismo rector europeo, que afirma que la “esencia y la gobernanza” del fútbol están en peligro.

Pero, ¿qué tiene esta propuesta que ha causado tal revuelo entre las organizaciones y autoridades futbolísticas, los medios de comunicación y los aficionados? ¿Por qué tantos dicen que la FIFA está poniendo el fútbol en venta?

La FIFA propone la creación de una nueva entidad llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que controlará tanto el aspecto comercial (incluidos los derechos de transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias) como el operativo (la planificación, la organización y la realización de torneos) de sus competiciones actuales, como la Copa Mundial y el Mundial de Clubes.

La FIFA afirma que sería propietaria y tendría el control exclusivo de esta filial, cuyo valor inicial se estima en 20.000 millones de dólares, y que tendría autoridad exclusiva sobre los aspectos deportivos, incluyendo las competiciones, la gobernanza, los calendarios de partidos y las decisiones regulatorias y deportivas. El organismo rector asegura que todos los beneficios netos de la FFE se reinvertirían en el fútbol mundial.

Estas propuestas también incluyen la introducción de inversión privada en el fútbol. La FIFA afirma que recaudará 4.200 millones de dólares mediante la colaboración con inversores a largo plazo que adquirirán participaciones minoritarias en la FFE.

Los fondos recaudados mediante la propuesta permitirían a la FIFA destinar hasta 40 millones de dólares a sus 211 federaciones miembro: 20 millones para el próximo ciclo presupuestario 2027-2030 (frente a los 8 millones actualmente presupuestados) y otros 20 millones, de carácter opcional e inmediato, procedentes de los 4.200 millones de dólares de inversión privada. Según Associated Press, Infantino ha fijado el 19 de septiembre como fecha límite para que las federaciones miembro acepten este pago opcional.

Actualmente existen entidades similares en el mundo del deporte. Por ejemplo, Liberty Media posee los derechos comerciales y operativos de la Fórmula 1, mientras que la FIA, organismo rector del automovilismo, lidera la parte deportiva. La relación entre el deporte y Wall Street no es nueva —basta con observar la inversión de capital privado en la NFL, la NBA, la MLB y el PGA Tour—, pero esta tendencia parece estar acelerándose en el ámbito deportivo global.

Sin embargo, toda la propuesta es solo eso: una propuesta. Como la propia FIFA indicó en un comunicado, aún debe ser aprobada por la mayoría de las federaciones miembro de la FIFA y por el Consejo de la FIFA.

En primer lugar, la propuesta se elaboró ​​de forma bastante opaca. La primera noticia al respecto se dio a conocer en un reportaje del Times de Londres antes de que la FIFA la confirmara.

Posteriormente, las autoridades futbolísticas criticaron la propuesta alegando que no fueron consultadas sobre los planes antes de su publicación. Tanto la CONCACAF como la Confederación Asiática de Fútbol emitieron comunicados afirmando no haber sido consultadas, y el organismo rector de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe manifestó su profunda preocupación por la falta de debido proceso.

En segundo lugar, la propuesta de la FFE ha generado numerosas críticas debido a la participación de inversores privados, en particular el principal grupo inversor propuesto, Thrive Eternal, liderado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

La venta de aproximadamente el 20 % de FFE puede no parecer mucho ahora, pero si bien la FIFA afirma que mantendrá el control exclusivo de la filial, su comunicado del martes no indica que los inversores estarán limitados al 20 % indefinidamente.

El temor es que los inversores, en busca de rentabilidad, presionen para influir en asuntos que escapan a su competencia con el fin de maximizar sus ganancias.

Por ejemplo, la reciente ampliación del Mundial masculino permitió generar muchos más ingresos gracias a los partidos adicionales, mientras que las pausas para hidratación brindaron a las cadenas de televisión la oportunidad de emitir más anuncios si así lo deseaban. Esto incentivaría aún más la ampliación del Mundial y del Mundial de Clubes para incluir a más equipos, lo que se traduciría en más partidos y, por consiguiente, en mayores ingresos. Esto no es una mera especulación, sino algo que Infantino ya planteó durante la edición de 2026. ¿Presionarían también los inversores a la FIFA para que celebrara el Mundial con mayor frecuencia: cada dos años en lugar de cada cuatro?

Esto afectaría al bienestar de los jugadores y a las competiciones ajenas al ámbito de la FIFA, como las ligas nacionales y las competiciones continentales de clubes, como la Liga de Campeones. Los jugadores ya están cerca de sus límites físicos con los partidos adicionales, así que ¿significaría un mayor número de lesiones y afectaría aún más al producto?

El sindicato europeo de futbolistas FIFPRO Europe expresó en un comunicado su profunda preocupación por la propuesta de la FFE, afirmando que corre el riesgo de convertir la Copa del Mundo y otras competiciones en activos de inversión para capital privado, una medida que transformaría de forma fundamental e irreversible los incentivos que sustentan las competiciones en las que los jugadores trabajan, compiten y desarrollan sus carreras.

CNN Sports se ha puesto en contacto con la FIFA para obtener comentarios sobre las propuestas.

La UEFA encabeza las críticas con su contundente declaración del martes, afirmando que la propuesta de venta de derechos “cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol jamás deberían cruzar”.

“El alma y la gobernanza del fútbol no son activos que se puedan negociar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo”, continuó el organismo rector europeo.

La UEFA añadió hoy: “Hemos tenido conocimiento del plazo que la FIFA ha fijado para que las federaciones apoyen sus propuestas o se les retirará la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan”.

“Tras mantener conversaciones con numerosos actores del sector, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA. La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de forma responsable”.

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, fue aún más allá, afirmando que la propuesta “no parecía una reforma” y añadiendo que “quien mezcla política, medidas disciplinarias, dinero y poder sin transparencia no debería dirigir nada. Infantino no es la solución a la gobernanza de la FIFA. Es el problema”.

CNN Sports se ha puesto en contacto con la FIFA en relación con las críticas a sus propuestas.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA), una de las asociaciones nacionales más influyentes del mundo, declaró: “Desconocíamos por completo esta propuesta y carecemos de detalles sustanciales, incluyendo en qué consiste exactamente y qué condiciones conlleva”.

Añadió: “Basándonos en la escasa información disponible, nos preocupa profundamente la falta de un proceso y una gobernanza adecuados para llegar a este punto, así como el contenido y los principios que implica”.

La Asociación Europea de Clubes de Fútbol (EFC), organismo independiente que representa a los clubes europeos, manifestó su “seria preocupación” por las propuestas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, también se pronunció al respecto, declarando en X que “el fútbol no pertenece a los inversores” y que “la Copa del Mundo no es un producto”.

El comisario europeo de Deportes, Glenn Micallef, también criticó duramente la propuesta y afirmó que la Comisión “estudiará estas propuestas con detenimiento”.

Muchos aficionados también se han manifestado en contra de la propuesta. Nick Jones, miembro del Club de Viajes de Aficionados de Inglaterra, la calificó de “abominación” en un correo electrónico dirigido a miembros de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), al que tuvo acceso el periodista británico Henry Winter.

Dado el dinero que implica, sí, hay quienes apoyan la idea.

El presidente de la Federación Checa de Fútbol, ​​David Trunda, declaró el miércoles a Sky News que apoya la idea de forma provisional, afirmando: “Veo los beneficios prácticos que la colaboración estrecha con Gianni Infantino y su equipo aportaría al fútbol checo”.

“Por supuesto, necesitamos más detalles, pero, en mi opinión, las intenciones de la FIFA tienen un impacto positivo”, añadió Trunda.

Con el tiempo, seguramente habrá más partidarios de la idea de Infantino, sobre todo entre las federaciones miembro más pequeñas y con menos recursos económicos.

Según se informa, la UEFA se reunirá esta semana con sus 55 federaciones miembro para discutir los próximos pasos. Entre las medidas que se barajan figura un boicot a cualquier competición controlada por la FIFA, incluyendo la Copa Mundial y el Mundial de Clubes. CNN Sports se ha puesto en contacto con la UEFA para obtener comentarios.

Si se produjera un boicot tanto a las selecciones nacionales como a los clubes, probablemente se acabarían las aspiraciones de crear la FFE. Imaginen una Copa Mundial sin España, Francia o Inglaterra, o un Mundial de Clubes sin el Chelsea, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid o el Barcelona: estas competiciones no serían legítimas a ojos de casi todos los aficionados del planeta. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja.

Dado el descontento de otras confederaciones continentales como la CONCACAF y la AFC, es posible que estas organizaciones estén considerando contramedidas individualmente o en colaboración con la UEFA y/o entre sí. Dicho esto, ninguna de sus declaraciones pareció tan contundente como la de la UEFA y se centraron más en la falta de consulta que en el contenido de la propuesta.

Por otro lado, hay mucho dinero en juego. Como lo demuestra el apoyo titubeante de la Federación Checa de Fútbol, ​​muchas asociaciones, sobre todo en países pequeños o en vías de desarrollo, podrían considerar esta importante inyección de capital como esencial para fortalecer la infraestructura y el desarrollo del fútbol base en sus países, una oportunidad que no se puede desaprovechar. Además, Infantino cuenta con un amplio respaldo entre las 211 federaciones miembro debido a que, según perciben, se centra en ellas en lugar de en los grandes actores de la UEFA.

Una vez más, queda por ver qué sucederá en la FIFA. Todo podría ser rechazado si la mayoría de las federaciones miembro se opone cuando finalmente se celebre la votación. Asimismo, el revuelo público podría hacer que Infantino y la FIFA se lo piensen dos veces y retiren la idea, al igual que sucedió con la iniciativa de la Superliga, que fue rechazada en gran medida a los pocos días de su propuesta debido a la indignación de los aficionados y los medios de comunicación.

Pase lo que pase, está claro que, para muchos, esta lucha no se trata solo de dinero, sino de la esencia misma del fútbol.

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