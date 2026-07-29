La diáspora italiana gana una importante batalla legal en la lucha por los derechos de ciudadanía por descendencia

Julia Buckley, CNN

Casi 500 días después de que la diáspora italiana, de millones de personas, fuera afectada por cambios radicales en las leyes de ciudadanía del país en marzo de 2025, la batalla legal por la ciudadanía italiana por descendencia continúa.

Ahora, tras la sorpresiva referencia de la nueva limitación de dos generaciones para el escrutinio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la semana pasada, la diáspora tuvo una gran victoria legal: la anulación de otra regla reciente que reduce las vías de acceso a la ciudadanía para decenas de miles de personas alrededor del mundo.

La llamada “cuestión menor”, impuesta por el Gobierno italiano en octubre de 2024, dictaminó que los descendientes nacidos en los llamados países de ius soli, que otorgan la ciudadanía a cualquiera que nazca allí, perderían su ciudadanía italiana si sus padres se naturalizaran en el nuevo país.

Afectó en particular a los descendientes de las Américas, donde el ius soli (o jus soli) es predominante. Gente en países como EE.UU., Brasil, Argentina y Canadá vieron bloqueado de la noche a la mañana su camino hacia un pasaporte italiano, que ocupaba el cuarto lugar en el Índice de Pasaportes Henley en julio.

Pero ahora, en un giro histórico, la Corte Suprema de Italia anuló la “cuestión menor”, dictaminando que los niños que adquirieron automáticamente la ciudadanía en el país de su nacimiento no pierden su ciudadanía italiana cuando sus padres renuncian a la suya. El fallo histórico, emitido el 27 de julio, sigue a la audiencia del 14 de abril en la que las Sezioni Unite —la máxima instancia de la Corte di Cassazione, la Corte Suprema de Italia—, escuchó los casos de tres familias, una venezolana y dos estadounidenses, a las que la “cuestión menor” había impedido obtener la ciudadanía.

La abogada Monica Restanio, cuyos argumentos en la corte en representación de la familia venezolana fueron responsables de ganar el fallo que abolía la cuestión menor, dijo que estaba emocionada.

“Lograr este resultado era un sueño personal, del tipo que motiva a todo abogado cuando decide defender un derecho en el que creen profundamente”, dijo a CNN. “Hoy, lo que parecía un sueño imposible se ha vuelto realidad”.

Atribuyó el inesperado cambio de actitud del tribunal a “años de estudio, investigación y trabajo incansable” que se habían invertido en su argumento legal, que presentó junto a Leo Piccininni, profesor de derecho en la universidad de Roma.

Gustavo Monasterios, uno de los demandantes que apelaba el rechazo de su solicitud de ciudadanía a través de su abuela italiana, dijo que estaba “profundamente aliviado y emocionado”, y atribuyó la victoria a tres mujeres.

“Esta victoria pertenece en primer lugar a mi abuela, que nos transmitió esta herencia”, dijo a CNN.

“También pertenece a mi madre, que pasó incontables horas organizando traducciones, certificando documentos y navegando por las autoridades locales”.

Hablando desde su casa en Suiza, Monasterios añadió que la “feroz determinación y tenacidad de Restanio convirtieron un largo y agotador viaje con muchos contratiempos en una victoria final”.

La cuestión menor había bloqueado el camino de los descendientes a la ciudadanía durante algunos años, con varios jueces de primer nivel aplicándola a partir de 2019, y un fallo previo del la CorteSuprema confirmándola en junio de 2023, dijo Marco Mellone, otro abogado que representó a las dos familias estadounidenses en la audiencia del 14 de abril.

Cuando el Gobierno emitió una circular en octubre de 2024, llamando a los consulados a negar la ciudadanía a los afectados, “miles y miles de familias fueron rechazadas”, dijo. “Fue una pesadilla”.

Esta audiencia fue supervisada por las Sezioni Unite, o Secciones Unidas, el nivel más alto de la Corte Suprema.

Pero aunque el fallo histórico reabre el camino hacia la ciudadanía para miles de personas en todo el mundo, conseguirlo puede ser otra historia.

Mientras que los tribunales inferiores están obligados a respetar la decisión de la Cassazione, organismos gubernamentales como los consulados no tienen que hacerlo. Si el Gobierno no emite una nueva circular, los descendientes que sean recién elegibles tendrán que presentar costosas demandas para obtener la ciudadanía.

El otro gran obstáculo es el límite de dos generaciones introducido en marzo de 2025 y la prohibición efectiva de la doble ciudadanía para aquellos nacidos en el extranjero, añadida en mayo del año pasado. Esos cambios fueron enviados ahora al Tribunal de Justicia Europeo para su escrutinio.

Sin embargo, tanto Restanio como Mellone dijeron que creen que aquellos que antes estaban bloqueados por el problema menor ahora tienen una oportunidad, incluso si están prohibidos por la ley de 2025, presentando un caso en la corte argumentando que erróneamente creían que no eran elegibles previamente.

Dentro de la sentencia de 28 páginas dela corte había otro rayo de esperanza para los descendientes que se sintieron decepcionados por las leyes de 2025.

“La decisión reafirma un principio fundamental: la ciudadanía italiana iure sanguinis se adquiere al nacer; constituye un estatus original; es imprescriptible, inalienable y se puede reivindicar en cualquier momento. Solo el titular del derecho puede, si es necesario, renunciar a él”, dijo Restanio. Eso sugiere que la Corte Suprema, que no examinó los cambios de la ley de 2025 en la audiencia, podría no mantener los amplios cambios del gobierno, que privó de la noche a la mañana a millones de su estatus como italianos en espera. Restanio, sin embargo, dijo que sería incorrecto predecir cómo podrían fallar en futuras audiencias.

Mientras tanto, la diáspora está celebrando la inesperada victoria.

“Estoy eufórico por todos los descendientes que ahora tienen un camino para el reconocimiento”, dijo Joseph Spinelle, nacido en EE.UU., que fue reconocido como ciudadano italiano en 2024, y se trasladó a Italia, antes de que el problema menor descalificara a otros miembros de su familia.

Monasterios dijo que estaba pensando en una frase que su abuela solía decir: “Il mattino ha l’oro in bocca”, o “quien madruga, Dios le ayuda”.

“Hoy, nuestro arduo trabajo ha tenido respuesta”, dijo.

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