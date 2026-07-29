Rusia lanza misiles balísticos contra Kyiv tras la advertencia de Zelensky sobre un “ataque masivo”

Por Svitlana Vlasova y Victoria Butenko, CNN

Rusia lanzó misiles contra Kyiv y otras ciudades ucranianas en las primeras horas del jueves, informó la Fuerza Aérea de Ucrania, apenas unas horas después de que el presidente Volodymyr Zelensky advirtiera que Moscú preparaba un “ataque masivo”.

Al menos una persona murió en el ataque contra la capital, según la administración militar de la ciudad.

Dnipro y Kryvyi Rih también estaban bajo ataque, informó la Fuerza Aérea, además de los ataques con misiles balísticos contra Kyiv.

Un video explícito de las consecuencias de un ataque en la aldea de Radushne, cerca de Kryvyi Rih, mostró cuerpos entre los escombros de un edificio destruido, mientras todavía había incendios activos.

Se escuchaba hablar a dos mujeres que no aparecían en las imágenes. “Hemos sacado a un niño. Todavía hay otros allí”, dijo una de ellas.

“Hay niños aquí. Hay muchos niños”, dijo la otra.

Tras una primera oleada de ataques, la Fuerza Aérea dijo que “más misiles balísticos” se dirigían hacia Kyiv.

“La amenaza de nuevos ataques persiste”, dijo el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, instando a la gente a permanecer en los refugios”.

Videos publicados en redes sociales mostraron a familias refugiándose en abarrotadas estaciones del metro de Kyiv, algunas acostándose en el suelo bajo mantas o dentro de pequeñas carpas.

El ataque ocurrió apenas unas horas después de que Zelensky dijera que había recibido un informe de la Fuerza Aérea que advertía que Rusia preparaba un “ataque masivo” contra todas las regiones del país.

“Hay una alta probabilidad de que el ataque se ejecute esta noche”, dijo Zelensky.

Los ataques se producen un día después de que Zelensky se reuniera con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca y le pidiera que proporcionara sistemas adicionales de defensa aérea para ayudar a defenderse de los ataques rusos.

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Con información de Jonny Hallam, de CNN.