Qué pasó con Dafne Zapata, la niña de 13 años cuya muerte en una escuela militarizada de México investigan como feminicidio

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, llegó el 13 de julio a la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en el estado mexicano fronterizo de Tamaulipas, para participar en un campamento de verano. Casi cuatro días después, la institución educativa se comunicó con Alejandra Quintos, la madre de la niña, para informarle que su hija había muerto.

La Fiscalía de Tamaulipas investiga este caso como posible feminicidio. Ya hay tres personas detenidas por su presunta participación en los hechos que llevaron al fallecimiento de Dafne.

Han pasado dos semanas desde la muerte de la joven, ocurrida la noche del 16 de julio. Quintos, su familia y la comunidad en general se han movilizado para exigir justicia y el castigo de los responsables. En tanto, el Gobierno de México señaló que, para el siguiente ciclo escolar, toda institución educativa “bajo la denominación o modalidad ‘militarizada’, ‘militar’, ‘castrense’” deberá dejar de prestar servicios en el país.

Alejandra Quintos ha sido la principal vocera del caso de su hija. En entrevistas a medios y en declaraciones en sus redes sociales, ha dado a conocer lo que dice que ocurrió con Dafne.

Quintos relató que su hija se presentó en el campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz para “probar la experiencia” en esa escuela, pero esa experiencia terminó en tragedia.

La Academia Militarizada Marina Doenitz figura en los registros educativos oficiales de Tamaulipas como una institución privada con menos de 20 estudiantes en el sistema escolarizado. Según esos registros —que se basan en información que entregan las escuelas a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET)—, el plantel escolar se encuentra en la avenida Nuevo León 102, en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas. Imágenes de abril de 2025 en Google Maps muestran la institución y algunos autos estacionados afuera. Sin embargo, como muestran imágenes de medios locales, el inmueble donde murió Dafne era una nueva sede de la escuela y aún no tenía letreros con el nombre de la academia.

CNN llamó por teléfono al número de la Academia Militarizada Marina Doenitz que figura en los registros educativos oficiales del estado mexicano, pero una contestadora indica que ya no está disponible. La escuela no cuenta con perfiles en redes sociales ni con un sitio web. CNN se puso en contacto con la SET para saber si hay información adicional sobre la escuela y está a la espera de respuesta.

Quintos dijo que, en las primeras 48 horas de la llegada de su hija al campamento de verano, habló con las autoridades del plantel porque la adolescente presentaba moretones en la cara, “debido a un desmayo”. En la academia le aseguraron, agregó Quintos, que “se le bajó un poco la presión” por no estar acostumbrada a la actividad física.

El jueves 16 de julio por la noche, indicó Quintos, la academia se comunicó dos veces con ella por teléfono: la primera, para decirle que Dafne tenía tos y se le estaba dando medicina, además de que la habían metido a bañar; y la segunda, para notificarle que Dafne se había desvanecido en la regadera y no tenía signos vitales.

Unos días después del fallecimiento, Quintos y Laura Martínez —abuela de la niña y madre de Alejandra— compartieron en redes sociales el acta de defunción de Dafne, en la que se describe “asfixia por sumersión” como causa de la muerte. El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, dijo en entrevista con medios locales que la causa oficial de muerte de Dafne fue “asfixia” y agregó que es “plausible corroborar que el lamentable fallecimiento de la menor ocurrió en circunstancias que dieron pie a una investigación”. CNN se comunicó con la Fiscalía de Tamaulipas, así como con los abogados de la familia de Dafne, para conocer más detalles sobre la causa oficial de muerte y está a la espera de respuesta.

La Fiscalía de Tamaulipas informó este jueves que Estrellita “M” y Jorge Luis “P” irán a juicio penal “por su probable participación en el delito de feminicidio”, tras haber sido detenidos pocos días antes. Alejandra Quintos los identificó a ambos ante medios locales como parte del personal de la escuela militarizada.

La audiencia de vinculación a proceso tuvo lugar este jueves, pues el lunes las autoridades judiciales le concedieron una extensión a la defensa. Los acusados cuentan con abogados que han estado presentes en las audiencias. CNN consultó a la Fiscalía de Tamaulipas para obtener más detalles y está a la espera de respuesta.

Además de esas dos personas, hay una tercera detenida. Se trata de Danna Yanina “C”, vinculada a proceso el martes “por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio”, comunicó la Fiscalía de Tamaulipas.

Una vez finalizada la audiencia del martes, en la que se vinculó a proceso a Danna Yanina, Alejandra Flores, abogada de la familia de Dafne, declaró a los medios que la investigación complementaria tiene plazo hasta el 23 de octubre. En tanto, tras la audiencia de este jueves, Flores indicó que la investigación complementaria en el caso de los imputados Estrellita y Jorge Luis tiene el 30 de enero de 2027 como fecha límite.

Carlos Robles, abogado de Danna Yanina, dijo este jueves a CNN que su clienta se declara inocente y que no participó en la muerte de Dafne. “(Danna Yanina) nunca estuvo presente en el lugar donde perdió exactamente la vida la víctima”, afirmó el abogado.

Respecto a la vinculación a proceso de Danna Yanina, Robles comentó que este procedimiento no significa que su clienta sea culpable, sino que indica que “existe una probable participación” en los hechos, “lo que conlleva… a que se siga investigando. Por eso dictaron tres meses de investigación complementaria”. En ese periodo, añadió que la defensa presentará recursos de apelación y de amparo, una queja contra la persona juzgadora del caso, y se buscará la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, para llevar el proceso en libertad.

Previamente, Robles dijo que Danna Yanina, de 18 años, solamente acompañó a Dafne al baño porque vomitaba tras caerse de un árbol en el plantel militar.

Quintos ha pedido a las autoridades mexicanas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum, que se investigue a fondo el caso de su hija.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México pidió este miércoles a todos los estados del país que, para el ciclo escolar 2026-2027, ninguna escuela militarizada esté en funcionamiento.

Si hay escuelas “bajo la denominación o modalidad ‘militarizada’, ‘militar’, ‘castrense’ o cualquier otra análoga”, añadió la SEP, se procederá a la “suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva”.

Sheinbaum calificó este jueves la decisión de la SEP de “muy buena… porque, con el pretexto de la disciplina, hay abusos y eso no puede permitirse”.

“La educación, es cierto, es una parte de aprender límites, pero es, sobre todo, un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces, no debe permitirse ningún tipo de abuso contra la niñez”, dijo la presidenta de México en su conferencia matutina.

Previamente, el 22 de julio, al ser preguntársele por las actividades de los centros educativos con disciplina militar, Sheinbaum aseguró que se trata de instituciones estatales y no federales, por lo que le corresponde a Tamaulipas la investigación del caso.

“Son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso, pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros. Y hacerse justicia, obviamente, en este caso”, dijo la mandataria mexicana en conferencia de prensa.

Cinco días después, en otra conferencia de Sheinbaum, el secretario federal de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que “no está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizado. Ni la Secretaría de Educación ni de la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”.

“Hemos estado en contacto con el secretario de Educación Pública de Tamaulipas, con el gobernador (de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya), están ya ellos, (con) la Fiscalía del estado, tomando cartas en el asunto”, comentó Delgado el lunes.

El funcionario añadió que, hasta ese día, aún no habían podido establecer comunicación con la mamá de Dafne, “porque entiendo que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y platicar con ella para apoyarla”.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —dependencia del Gobierno de México encargada de las fuerzas armadas del país— señaló en un comunicado que, oficialmente desde 2008, no tiene facultades para ” autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas” como la Academia Militarizada Marina Doenitz.

“Esta Secretaría no guarda relación alguna con la referida academia ni con algún otro plantel de este tipo”, agregó la Sedena.

En tanto, Villarreal Anaya aseguró que habrá “justicia” en el caso de Dafne. Las declaraciones del gobernador de Tamaulipas llegaron luego de que la abuela de la menor, Laura Martínez, se enfrentara al mandatario estatal por su exigencia de justicia y le dijera que quería “hechos”.

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