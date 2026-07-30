En medio de un calor récord, un mundo que se calienta ha llegado a depender de China para mantenerse fresco

Por Stephanie Yang, CNN

En medio de incendios forestales que arrasan en Europa y temperaturas que alcanzan máximos históricos, un producto fabricado en China está más de moda que nunca: los aires acondicionados.

Los europeos, que han tardado más en adoptar este electrodoméstico que los habitantes de otras partes del mundo, hacen cola a las puertas de las tiendas y conducen largas distancias con la esperanza de conseguir uno de estos aparatos, ya que las abrasadoras temperaturas veraniegas en algunas zonas superan los 38 grados Celsius.

Las principales marcas chinas, Midea, Gree y Haier, están registrando mayores ventas de aires acondicionados en el extranjero, justo cuando los líderes de países como Francia, Alemania y Bélgica amenazan con imponer aranceles a las importaciones del país asiático, que, según afirman, están perjudicando a sus propias industrias.

Si bien el aire acondicionado representa una pequeña parte de las exportaciones chinas a la UE, Beijing ha aprovechado el aumento de las ventas como prueba de que los consumidores europeos necesitan productos chinos.

Un artículo publicado recientemente por la agencia de noticias estatal oficial Xinhua criticó a los responsables políticos europeos por ignorar las necesidades de los consumidores, titulado: “La paradoja del aire acondicionado: Europa está demasiado caliente para imponer aranceles a China”.

“Bloquear los aires acondicionados chinos no solucionará los problemas de Europa. Solo hará la vida más difícil para la gente común”, escribió el autor del artículo de opinión.

La UE y China mantendrán conversaciones durante los próximos meses para abordar el desequilibrio comercial récord de casi US$ 406.000 millones, registrado el año pasado.

Esta brecha se ha ampliado en los últimos años debido al aumento de las exportaciones chinas, en particular de coches eléctricos e híbridos, que amenazan con desplazar a las principales marcas automovilísticas europeas.

“Esto dificulta enormemente las negociaciones comerciales”, afirmó Cameron Johnson, experto en cadenas de suministro y socio sénior de Tidalwave Solutions, una consultora con sede en Shanghái.

Y agregó: “Si eres un Gobierno, no puedes decirle a la gente: ‘Lo sentimos, no pueden tener aire acondicionado porque no queremos un exceso de capacidad por parte de China’”.

Otras partes del mundo también dependen de China para el aire acondicionado.

En Estados Unidos, donde las “cúpulas de calor” han provocado alertas por temperaturas extremas en las regiones sur y central, las marcas chinas representan el 50 % del mercado, según Euromonitor International, una empresa de inteligencia de mercado.

A nivel mundial, esa cifra alcanzó el 65 % el año pasado, indicó la firma.

Veronika Kandusova, gerente global de análisis de electrodomésticos en Euromonitor International, prevé que esta proporción aumente a la par que las temperaturas globales.

Las marcas chinas pudieron capitalizar la alta demanda este año, especialmente en Europa, gracias a cadenas de suministro flexibles que permiten desarrollar rápidamente productos nuevos y adaptados a las necesidades locales.

Los consumidores europeos se han quedado rezagados con respecto al resto del mundo en la adopción del aire acondicionado, debido a los altos costos de la energía, las costosas instalaciones y las restricciones para modernizar los edificios antiguos del continente.

En el pasado, los veranos no han sido lo suficientemente calurosos como para justificar las molestias en la mayoría de los hogares.

La crisis climática está cambiando eso.

Midea Group, una de las mayores marcas chinas de electrodomésticos, diseñó su unidad PortaSplitAC específicamente para Europa, haciéndola portátil, silenciosa y lo suficientemente baja como para no obstruir las ventanas europeas.

El modelo ha vendido más de 200.000 unidades este año, duplicando las ventas con respecto al año anterior, informó la compañía.

“Los mercados europeos de electrodomésticos, dominados durante mucho tiempo por Bosch, Electrolux, Miele y otras marcas occidentales consolidadas, están abriendo brechas competitivas que las empresas chinas están estructuralmente posicionadas para cubrir”, escribió la firma de investigación EqualOcean en una publicación de blog el mes pasado. “El PortaSplit de Midea es el producto que cristaliza este cambio”.

Según Johnson, de Tidalwave Solutions, esas ventajas se extienden a muchos otros sectores que podrían otorgar a China una mayor influencia en el comercio mundial.

“Esto es solo el principio”, indicó. “A medida que la inflación empieza a afianzarse en Europa y en Estados Unidos, la gente no quiere pagar más por los productos. ¿Qué se puede hacer entonces? Pues, hay que recurrir a productos chinos”.

Jens Eskelund, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, afirmó que los países europeos están más centrados en abordar segmentos estratégicos específicos y las políticas industriales chinas que en inhibir de forma generalizada las importaciones chinas.

“La UE no busca ni un equilibrio total —en el sentido de que cada euro de bienes importados deba corresponder a un euro de bienes exportados— ni reducir su dependencia de China para la disponibilidad generalizada de electrodomésticos”, afirmó.

China también necesita nuevos mercados como Europa.

Ante la crisis inmobiliaria y la disminución del consumo interno, Beijing ha incrementado sus exportaciones a otros países para apuntalar el ralentizado crecimiento económico.

El año pasado, la nación asiática cerró con un superávit comercial récord de US$ 1,2 billones.

A pesar del aumento de las exportaciones, el PIB de China en el segundo trimestre fue el más bajo en más de tres años.

Gran parte del reciente auge exportador de China se debe a productos de alta tecnología como baterías, coches eléctricos y energía solar.

Estos se conocen como las “nuevas tres” categorías de crecimiento exportador, a medida que las “antiguas tres” —ropa, muebles y electrodomésticos— han perdido impulso.

A medida que sus veranos se vuelven más calurosos, Europa ofrece a los fabricantes chinos de electrodomésticos un potencial renacimiento.

Europa tiene las tasas de penetración de aire acondicionado más bajas del mundo, según Denis Depoux, director general global de la consultora Roland Berger, con un promedio de alrededor del 20 %.

Esto contrasta con la penetración del 90% en Estados Unidos, donde las exportaciones chinas también estarían sujetas a aranceles.

“Europa es el premio”, señaló. “Si yo fuera un fabricante chino de unidades de aire acondicionado, Europa sería un mercado muy atractivo. Hay una demanda creciente, es un mercado nuevo, próspero y los márgenes de beneficio son más altos”.

Según los medios de comunicación chinos, algunas regiones, como la provincia oriental china de Shandong, han recibido apoyo gubernamental para impulsar la fabricación de productos de refrigeración y otros electrodomésticos este año.

Los fabricantes de electrodomésticos coreanos y japoneses también se están beneficiando de la creciente demanda europea.

Mientras tanto, Chris Douglas, profesor de economía de la Universidad de Michigan, argumentó en un artículo de opinión este mes que el estado de Michigan debería fabricar aires acondicionados para Europa.

Sin embargo, la naturaleza estacional de la demanda de refrigeración limitará las oportunidades de mercado a medida que las temperaturas disminuyan.

“Dentro de dos meses, la gente habrá olvidado que el aire acondicionado era necesario durante el verano, pero volverá a serlo”, comentó Depoux. “¿Es una oportunidad significativa y sostenible? No estoy tan seguro”.

Un agente de compras en China ya estaba animando a los minoristas a abastecerse para el próximo año, en un video de marketing publicado en WeChat, la popular aplicación de mensajería social china, titulado “¡La fiebre del oro del aire acondicionado en Europa! Imprima dinero con la ola de calor”.

“Asegure su posición en el mercado antes de que comience la locura de 2027”, instó mientras mostraba una habitación llena de ventiladores y refrigeradores portátiles.

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