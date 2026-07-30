Milei carga contra los migrantes que lancen “mensajes de odio” y desata la polémica

Por Anabella González, CNN en Español

El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, modificó este jueves mediante un decreto la Ley de Migraciones, con el objetivo de impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que expresen mensajes de odio, discriminación o que inciten a la violencia contra los argentinos o en contra de sus símbolos patrios, de acuerdo con la información oficial.

La normativa, publicada este jueves en el Boletín Oficial, surge días después de la polémica desencadenada por las críticas y acusaciones de algunos artistas internacionales, que surgieron a medida que la selección de Argentina avanzaba en la competencia por la Copa Mundial de Fútbol. Con la final ante España, esos mensajes se multiplicaron, al punto tal que el presidente Milei habló de una presunta campaña “anti-Argentina”.

Entre los argumentos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, el Gobierno señala que han aumentado considerablemente “los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

El Gobierno ve en estos mensajes un riesgo para los argentinos, afirma que quiebran el “respeto básico” hacia el país por parte de los extranjeros que quieren ingresar o residir en Argentina, y considera que “no corresponde” que quienes hayan expresado este tipo de mensajes puedan permanecer en el territorio.

Por eso, señala la normativa, “resulta fundamental” implementar medidas concretas que fijen “una postura inflexible” ante estos hechos.

El decreto, que entrará en vigencia a partir de este viernes, se remitirá a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, que puede pronunciarse sobre su validez y llevarlo a tratamiento.

La modificación de la Ley de Migraciones N° 25.871 implica incorporar cambios en tres artículos enfocados en quienes expresen “mensajes de odio en forma oral o escrita”, inciten a la violencia contra la ciudadanía o algún ciudadano argentino motivado en la nacionalidad, y quien haya realizado o participado en “actos de ultraje de símbolos patrios”.

Entre las acciones, el texto oficial señala que las autoridades podrían proceder con la cancelación de la residencia de un extranjero, el abandono del país dentro de un plazo fijado o bien la expulsión del territorio.

“En ningún caso podrán encuadrarse dentro del supuesto previsto por el presente inciso a aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”, aclara el texto.

El escrito no especifica qué entiende o considera como “mensajes de odio” o cómo lo determinará esos casos. CNN se contactó con la Presidencia de Argentina para consultar más detalles al respecto y también sobre el alcance e implementación del decreto.

En un comunicado que lleva la firma de Javier Milei, la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) remarcó los motivos de la decisión.

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”, dice el escrito. Y concluye: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

Milei había hablado días atrás sobre la supuesta campaña “anti-Argentina” de comentarios masivos en redes sociales, por la que señaló a Brasil y a México sin presentar pruebas, algo que el miércoles reiteró su canciller, Pablo Quirno, en declaraciones a medios nacionales. “Sabemos de dónde vienen” las publicaciones, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el lunes las acusaciones de Milei: “Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo”. Con Brasil, la tensión aumentó en los últimos días por las duras declaraciones del presidente argentino contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que derivaron en que el Gobierno de Brasil llamara a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli.

En relación a los artistas que hicieron críticas sobre Argentina en el contexto del Mundial, Quirno habló sobre la cantante española Rosalía, quien llegó este jueves a Buenos Aires para iniciar una serie de cuatro conciertos en la capital, y de los actores Samuel L. Jackson y Javier Bardem.

Rosalía recibió una avalancha de críticas después de compartir un video de la artista Mia Khalifa en el que cantaba un fragmento de “La Perla”, una de las canciones de la artista. El video estaba acompañado de una frase que decía: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en alusión a la derrota de Argentina ante España, con un término que puede significar “mentiroso” o “tramposo”.

La cantante borró luego la publicación de su perfil, explicó que no había leído la frase, pidió perdón y aseguró: “Solo tengo amor por Argentina”. El canciller argentino dijo este miércoles, horas antes de su llegada al país, que la artista “dio marcha atrás” a su publicación porque le preocupaba la venta de sus conciertos: “Le empezó a doler el bolsillo”, dijo, e insistió en que detrás de las publicaciones había una intención de perjudicar al país.

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Con información de Cecilia Domínguez.