Trump defiende el fondo contra la “instrumentalización” de la Justicia, lo que complica aún más la candidatura de Blanche

Por Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump declaró que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, “debería ser confirmado de inmediato” como su elección definitiva para el cargo, y defendió el polémico fondo “contra la instrumentalización” de la Justicia, dotado con US$ 1.800 millones, que constituye el principal obstáculo para el avance de la nominación.

Los comentarios de Trump, publicados este viernes en redes sociales, se produjeron un día después de que él mismo afirmara que no se opondría a “retirar temporalmente” la nominación de Blanche hasta que los senadores republicanos que retienen su apoyo —John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte— dejen sus cargos.

Aunque Blanche ya ha declarado que dicho fondo está “muerto” y el Departamento de Justicia ha informado a los tribunales que el programa fue abandonado, Cornyn ha exigido garantías por escrito de que el fondo no será reactivado.

Cornyn ha insistido firmemente en que Blanche aclare también un anexo a ese acuerdo que ofrece inmunidad fiscal al presidente y a los miembros de su familia. El senador quiere que Blanche reconozca explícitamente que dicha inmunidad se aplica únicamente a investigaciones fiscales pasadas contra el presidente y contra las personas mencionadas en la demanda que se resolvió mediante dicho acuerdo.

Estas exigencias han colocado a Blanche en una situación complicada, ya que imponer límites a la cláusula fiscal podría irritar al presidente.

En su publicación de este viernes, el presidente volvió a criticar a Cornyn e insistió en que el fondo —resultado de un acuerdo entre Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS)— no le habría beneficiado personalmente. Más bien, afirmó que estaba destinado a aquellas personas “cuyas vidas fueron destruidas injusta e ilegalmente” por el Gobierno de Biden.

“Consideraba que debían recibir una compensación por lo que se les hizo”, dijo Trump.

Aunque no llegó a pedir la reactivación del fondo, Trump defendió su creación y sostuvo que Cornyn “nunca tuvo problemas” con él. Asimismo, insinuó que el motivo por el que Cornyn retira su apoyo a Blanche es personal, dado que Trump respaldó a Ken Paxton —rival de Cornyn en las elecciones primarias de Texas—, quien finalmente ganó la contienda.

A principios de esta semana, Trump sugirió que Cornyn estaba oponiendo resistencia en el Senado precisamente porque no había recibido su respaldo. “Tal vez John Cornyn esté molesto conmigo porque no le di mi respaldo. No sé qué ocurre, pero no he oído que haya ningún problema”, dijo el presidente desde el Despacho Oval el miércoles.

Cornyn ha negado que el respaldo de Trump a su rival en las primarias influyera en su decisión. También afirmó que una posible retirada del candidato por parte del presidente no resolvería ningún problema.

“Creo que el Departamento de Justicia necesita un fiscal general confirmado por el Senado, y Todd Blanche es probablemente la mejor opción que vamos a conseguir; por eso, simplemente creo que deben hacer lo que Todd Blanche aseguró que implicaba este acuerdo. Tienen que ponerlo por escrito para que sea exigible. Y, hasta ahora, se han negado a hacerlo”, declaró Cornyn el jueves.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

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