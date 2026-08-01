Confirman la muerte del escalador de renombre mundial Nirmal Purja tras una avalancha en Pakistán

Por Sophia Saifi y Sana Noor Haq, CNN

Se confirmó la muerte del célebre montañista nepalí Nirmal Purja —quien hizo historia al escalar algunas de las cimas más altas del mundo— después de que una avalancha sorprendiera a una expedición en el Himalaya a principios de esta semana.

Purja “perdió trágicamente la vida” tras el alud, según una publicación realizada este sábado en redes sociales por la Fundación Nimsdai, que él mismo fundó en 2022. “Hoy lloramos no solo a Nims, sino a todas las vidas perdidas en esta tragedia, incluidos sus compañeros de escalada y guías de confianza”, rezaba la publicación de Instagram.

“Su legado perdurará en las innumerables vidas que transformó y en las personas a las que inspiró a escalar sus propias montañas”, añadía el mensaje.

Purja, de 43 años, se encontraba entre los 10 alpinistas desaparecidos el jueves; se creía que estaban en el Broad Peak (de 8.047 metros de altura), en el norte de Pakistán, cuando se produjo el alud hacia el mediodía, hora local.

Se ha confirmado la muerte de al menos cuatro personas: Purja, la alpinista omaní Nadhira Al Harthy, el alpinista nepalí Pur Bahadur Gurung “Yukta” y la alpinista estadounidense Sarah Mallory Geis.

La fundación de Purja declaró que “otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”, sin ofrecer más detalles, y no ha habido confirmación oficial por parte de las autoridades.

Continúan las labores de recuperación de los seis montañistas restantes. Este sábado, los equipos de emergencia expresaron a CNN su preocupación ante la posibilidad de que se produjera otra avalancha que obstaculizara la operación.

Una escaladora paquistaní advirtió que las probabilidades de supervivencia de los montañistas restantes “son ya muy escasas”. “Las montañas de Pakistán son muy diferentes a las de Nepal”, declaró este sábado a la BBC Naila Kiani, portavoz del Club Alpino de Pakistán.

“Algunas de esas zonas siguen siendo propensas a las avalanchas, por lo que nuestro equipo de rescate debe evaluar con gran cuidado si están poniendo en peligro sus propias vidas”, añadió.

Purja, exsoldado del ejército británico, dio mayor visibilidad al alpinismo a nivel mundial al batir repetidamente récords de resistencia. En 2019, hizo historia al escalar los 14 picos del mundo de más de 8.000 metros —conocidos por la NASA como los “ochomiles”— en poco más de seis meses.

Kiani, quien había escalado anteriormente con Purja, lo describió como alguien “muy intrépido” y afirmó que “hizo realidad lo imposible”.

En una entrevista de 2019, Purja declaró a CNN que quería aprovechar su plataforma para honrar las habilidades de los sherpas de Nepal. “Aunque eran escaladores de primer nivel, no recibían el reconocimiento adecuado”, dijo Purja. “Pensé que, con suerte, podría darles mayor visibilidad”.

Al Harthy, la omaní fallecida el jueves, también había hablado anteriormente con CNN sobre su ambición de escalar uno de los ochomiles. Utilizó su perfil para empoderar a otras mujeres y niñas musulmanas —incluidas sus 32 sobrinas— a iniciarse en los deportes de resistencia.

“Nuestra fe… te hace levantar de nuevo. Te da fuerza, te da poder”, dijo Al Harthy en 2021. “(Mis sobrinas) son muy fuertes y defienden sus derechos”, añadió. “Siempre me despierto por la mañana y digo ‘Alhamdulillah, gracias a Dios que estoy aquí’”.

Con información de Lex Harvey, Ross Adkin y Xiaoqian Lin, de CNN.

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