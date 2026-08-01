Las estrellas, un abrazo familiar y el difícil camino de regreso tras la detención en Rusia

Por Jennifer Hansler, CNN

Paul Whelan ha pasado los últimos dos años disfrutando de cortar el césped.

Es una tarea que, para la mayoría, es como mucho mundana. Pero para Whelan, cosas rutinarias como cortar el césped, hacer la compra o contemplar las estrellas son privilegios de los que fue privado durante los más de cinco años que pasó detenido en Rusia.

“Sé que suena tonto, pero cuando estás encerrado durante cinco años y medio en lugares donde no hay césped, y de repente, sabes, estás en casa y tienes un jardín, hacer cosas como cortar el césped… vuelven a ser agradables. A menudo doy vueltas en mi pequeño cortacésped John Deere, fumando un puro, cortando el césped”, relató.

“No podías ver las estrellas en la prisión”, continuó Whelan. “Aunque el cielo estaba abierto, tenían reflectores y luces por todas partes, así que por la noche no podías ver las estrellas”.

“Simplemente poder, en una noche oscura, mirar hacia arriba y ver las estrellas es algo que había extrañado”, le dijo a CNN.

El sábado se cumplieron exactamente dos años desde que Whelan, la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, el periodista estadounidense Evan Gershkovich, el crítico de Putin Vladimir Kara-Murza y más de una decena de personas más fueron liberados de Rusia en un amplio intercambio de prisioneros.

En los dos años desde que fueron liberados, no solo han estado readaptándose a sus vidas, sino también trabajando para ayudar a otros que aún están detenidos en el país. Whelan y Kurmasheva hablaron con CNN sobre esos esfuerzos y sus reflexiones al acercarse el aniversario.

Reajustarse a la vida después de la detención en Rusia no ha estado exento de desafíos significativos.

Kurmasheva pasó casi un año detenida en Rusia. Aunque el segundo año desde su liberación ha sido “fácil en términos de salud”, “en cuanto a comprender lo que me sucedió, no creo que lo olvide jamás”. En el primer año, Kurmasheva tuvo dificultades para aclimatarse después de meses de aislamiento, contó a CNN.

“Me perdí de mucho con mi familia. Me perdí de muchas cosas que estaban pasando en el mundo. Sabes, somos periodistas, ¿verdad? Tenemos ese ‘FOMO, miedo a perdernos algo’”, describió.

“De repente estuve fuera durante muchos meses, así que fui regresando poco a poco a todo este entorno de noticias e información, y a medida que me adentraba más, muchas cosas me parecían muy inquietantes porque me había perdido algo”, explicó Kurmasheva. “Tuve que pasar un tiempo volviendo atrás, leyendo y viendo videos para entender por qué ciertas cosas son como son”.

Con su familia fue más fácil, dijo, porque habían estado haciendo videos de “todo lo nuevo que intentaban sin mí” y “lo que sucedía dentro de la familia cuando yo no estaba”.

“Así que ese gran archivo de videos todavía está ahí, y fácilmente volvemos a verlo”, le dijo a CNN.

Desde que recuperó su libertad, ha estado agradecida de poder vivir en persona los momentos importantes de su familia, como la graduación de su hija mayor. Nunca llegaron a ver a Taylor Swift –sus hijas se perdieron un concierto porque Kurmasheva fue liberada de Rusia el día anterior– pero la familia ha visto “grandes conciertos” en los dos años desde entonces.

“Estoy tan feliz de estar cerca, de escucharlas, de dar ese abrazo cuando más lo necesitan. Eso fue lo más grande que nos perdimos”, le dijo a CNN.

Para Whelan, los desafíos han incluido navegar el empleo y el acceso a la atención médica.

Su estado natal de Michigan “no ofrece beneficios de desempleo”, dijo, y “no existen otros beneficios estatales ni federales para los rehenes”.

“Te das cuenta de que estás prácticamente solo, defendiéndote por tu cuenta o dependiendo de la bondad de extraños y cosas así”, dijo Whelan a CNN. “Eso ha sido bastante difícil porque el Gobierno hace mucho para traerte de regreso a casa, y luego simplemente te deja en la acera y estás solo”.

Whelan ha estado trabajando con legisladores en una legislación que utilizaría activos congelados de países que detienen a estadounidenses, como Rusia, para compensar a exdetenidos, afirmó.

Todavía puede comunicarse con algunos de los rusos con los que estuvo encarcelado, al menos con los que siguen vivos.

“Desafortunadamente, varios de ellos han muerto porque fueron obligados a ir a Ucrania y murieron en operaciones de combate”, dijo Whelan a CNN.

“Para aquellos que todavía están en prisión o han logrado regresar a casa, me dicen que las condiciones económicas son horribles. No hay empleos. Les preocupa ser enviados a las fuerzas armadas”, continuó.

Tanto Whelan como Kurmasheva han estado trabajando para tratar de ayudar a quienes aún permanecen detenidos.

Whelan agradeció recibir cartas y tarjetas mientras estuvo en prisión y también envió decenas de las suyas, incluso a CNN. Ha utilizado donaciones a su cuenta de GoFundMe para enviar cartas, tarjetas y paquetes de ayuda, y para depositar dinero en las cuentas de prisión de personas en el extranjero para recordarles que no están olvidados, dijo.

Kurmasheva también recordó el consuelo que le dio en prisión una carta que describía el mercado navideño de Praga: “Fue mi vida durante muchos meses allí”, dijo. “Cerraba los ojos e imaginaba que era libre y que estaba en ese mercado”.

Ha enviado decenas de postales a periodistas encarcelados en Rusia. También ha estado trabajando para crear conciencia sobre los periodistas detenidos en todo el mundo, incluido el estadounidense Reza Valizadeh en Irán.

Hay numerosos estadounidenses que siguen detenidos en Rusia, entre ellos Robert Gilman, Andre Khachatoorian, Olga Jezler, Chuck Zimmerman, David Barnes, Aleksander Antonov y Stephen Hubbard. Solo Hubbard ha sido designado como detenido injustamente.

“Funcionarios estadounidenses han planteado el caso de Stephen Hubbard a funcionarios rusos en múltiples ocasiones, pidiendo su liberación inmediata”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

“La Administración Trump se toma en serio nuestro compromiso con los estadounidenses en el extranjero y continuará abogando por los estadounidenses detenidos en Rusia”, agregaron.

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