Trump predijo una catástrofe petrolera si la guerra no terminaba y el tiempo se agota

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

En junio, el presidente Donald Trump justificó la firma de un memorando de entendimiento con Irán con predicciones alarmantes.

“Nos quedaremos sin reservas en unas cuatro semanas”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en Francia, en la cumbre del G7.

Predijo que quedarse sin reservas de petróleo causaría un “caos”, y expresó su temor a ser comparado con Herbert Hoover, el presidente republicano que presidió la crisis financiera que condujo a la Gran Depresión.

Trump no quiere ser comparado con Herbert Hoover.

Pero también abandonó el memorando de entendimiento y vuelve a atacar a Irán. El estrecho de Ormuz vuelve a estar cerrado. Entonces, ¿qué tan lejos está el “caos” que Trump predijo en junio?

Hablé con David Goldman, reportero senior de CNN Business, quien se ha especializado en petróleo y mercados petroleros durante la guerra con Irán.

Me dijo que la reserva estratégica de petróleo que Estados Unidos mantiene para casos de emergencia se agota. Lo mismo ocurre con las reservas comerciales almacenadas en un pequeño pueblo de Oklahoma. Pero los mercados no están alarmados porque la respuesta, que a Trump no le gustará, podría estar frente a él.

La siguiente conversación fue editada por razones de extensión.

Wolf: El memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) se rompió. El alto el fuego se rompió. ¿Se avecina el caos?

Goldman: La pregunta es cuándo. Hay dos factores que han evitado el caos.

El primero es la reapertura del estrecho de Ormuz durante tres semanas, y prácticamente todo el petróleo que había estado atrapado allí, más de 200 millones de barriles, salió. Si hacemos los cálculos, tenemos un suministro para unas 17 semanas. Eso le dio algo de tiempo a Trump.

El otro factor que ha evitado la catástrofe económica, creo, y Trump también lo mencionó, fue China.

China ha sorprendido a todos por la cantidad de petróleo que tenía en reserva antes de la guerra. Ya fuera por previsión o por suerte, China tenía más de 1.000 millones de barriles de petróleo almacenados, y ha recurrido a esas reservas para cubrir sus necesidades de petróleo más de lo que se pensaría.

¿Cuánto tiempo más puede aguantar China? Las mejores estimaciones son de unos tres a cuatro meses, pero no tenemos una visión clara.

Wolf: ¿Cuánto tiempo más podrá resistir Estados Unidos?

Goldman: Estados Unidos es, por mucho, el mayor productor de petróleo del mundo.

En teoría, Estados Unidos puede cubrir sus propias necesidades de petróleo. Produce entre 21 y 22 millones de barriles de petróleo al día, y consume alrededor de 13 o 14 millones de barriles al día. Producimos millones de barriles diarios más de los que consumimos, por lo que Estados Unidos se ha convertido en exportador de petróleo. El problema es que, en términos generales, existen dos tipos de petróleo.

Producimos lo que se llama crudo ligero dulce, que es muy bueno para fabricar gasolina y poco más. Así que, si queremos fabricar otros productos —asfalto, o incluso, en cierta medida, diésel y combustible para aviones—, necesitamos importar petróleo de Medio Oriente.

El otro lugar para obtener crudo pesado y ácido, que es el segundo tipo de petróleo, es Venezuela y el tercero es Rusia. Ya saben lo que está pasando allí.

Lo siguiente que tenemos que entender es que, como Medio Oriente ahora no produce todo este petróleo, sus mayores clientes, es decir, Asia y Europa y Australia, están demandando petróleo de Estados Unidos. Gran parte de nuestro diésel va a Asia. Gran parte de nuestro combustible para aviones va a Europa, y eso reduce la cantidad de combustible y petróleo que somos capaces de proporcionar a nuestro propio país.

Wolf: El estrecho de Ormuz se cerró otra vez. ¿El petróleo se está acumulando de tal manera que otro alto el fuego puede comprar más tiempo?

Goldman: Una cosa es que ahora hay menos petróleo dentro del estrecho de Ormuz que antes. Ahora no tenemos cientos de millones de barriles; tenemos decenas de millones de barriles que están atrapados dentro. Así que esta vez no hay una cantidad masiva de petróleo lista para salir del golfo Pérsico.

Por otro lado, también hay un bloqueo en el mar Rojo. Arabia Saudita fue muy eficaz para transportar petróleo que normalmente habría salido por el golfo Pérsico hacia el oeste a través de sus oleoductos hasta el mar Rojo, y luego desde allí hacia sus clientes en India y Asia a través del estrecho de Bab el Mandeb. Los hutíes (rebeldes respaldados por Irán en Yemen) también han bloqueado ese estrecho.

Goldman: Además, ahora estamos en una crisis de refinación que no existía antes. Parte de la razón es que Irán ha diezmado o dañado significativamente 30 refinerías en todo Medio Oriente durante el transcurso de la guerra. Dependiendo de la destrucción, se tardará años o semanas o meses en volver a ponerlas en funcionamiento.

Rusia también ha sido bombardeada con ataques de drones desde Ucrania, y por eso Moscú, que exportaba el 12 % del diésel mundial, ahora no exporta nada porque no tiene la capacidad de refinación necesaria.

China ha impuesto restricciones a sus refinerías, en parte por la demanda, pero también porque está intentando aumentar la electrificación de sus vehículos.

Estados Unidos se esfuerza por refinar la mayor cantidad posible de combustible debido a la enorme demanda. Sin embargo, hemos sufrido una ola de calor intermitente, lo cual es muy perjudicial para la refinación, ya que el combustible necesita enfriarse durante el proceso de destilación.

Wolf: Se supone que debemos estar preparados para crisis como esta gracias a la Reserva Estratégica de Petróleo. ¿Qué debería saber la gente al respecto?

Goldman: En la década de 1970, hubo una crisis petrolera en este país, una verdadera crisis petrolera, donde la gente hacía cola durante horas en las gasolineras. El país tuvo que limitar la velocidad 88km/h por hora para reducir el consumo de petróleo. No se podía conseguir si la matrícula terminaba en un número par o impar, dependiendo del día de la semana. La situación era muy grave.

Una de las soluciones fue construir una Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) a lo largo de la costa del Golfo, para que, en caso de una situación similar, pudiéramos recurrir a ella y no depender tanto de Irán o Medio Oriente.

El petróleo se encuentra en cavernas subterráneas. Hay depósitos o tanques subterráneos. Algunos están en Louisiana, otros en Texas. Son enormes, el doble de altos (bajo tierra) que el Empire State Building. El problema es que se construyeron en los años 70 y 80, y aunque el Congreso ha ordenado su renovación a lo largo del tiempo, son bastante antiguos. No está del todo claro que todo el petróleo que se almacena allí permanezca en su interior. Podría haber fugas. Una de las preocupaciones es que, al vaciar las reservas, las leyes de la física podrían impedir extraer todo el petróleo almacenado, ya que el sedimento del fondo actúa como una capa viscosa. Así, cuando se habla de 300 millones de barriles, es posible que solo se disponga de 100 millones de barriles utilizables.

Wolf: ¿Cuál es la opinión generalizada sobre cuándo las reservas mundiales comenzarán a agotarse?

Goldman: El funcionamiento de la SPR es que el Gobierno de Trump básicamente tiene un contrato en el que dice que venderemos este petróleo y volveremos a comprar esta cantidad de petróleo posteriormente. Llegaremos a un nivel que va a estar alrededor de 275 millones de barriles, y entonces el vaciado se detendrá, y luego empezaremos a reponerla. Y así que realmente no vamos a acercarnos a 175 a menos que tomemos otra acción.

Hay algunos problemas con eso.

Uno, estamos recomprando a precios bastante altos.

Otro problema es que, si hay un huracán o alguna emergencia que requiera su uso, incluso reabastecerlo un poco no será suficiente.

El tercer problema es que existe la posibilidad de que esta guerra se prolongue indefinidamente, y el estrecho de Ormuz permanece cerrado indefinidamente. La reducción de la SPR ha ocultado la gravedad de la guerra y su impacto en los precios del combustible, al seguir inundando el mercado con petróleo.

Wolf: ¿Por qué las reservas comerciales son el problema más grande?

Goldman: La red de oleoductos de Estados Unidos llega a un centro logístico en Cushing, Oklahoma. Ahí es donde se canaliza todo el petróleo de Texas y la costa del Golfo. Ahí se fija el precio, y luego se distribuye a las refinerías del país. Las reservas en Cushing son la medida a la que recurre la industria petrolera para entender la salud del suministro de petróleo de Estados Unidos. El nivel de estrés operativo en el que la física empieza a imponerse y necesitas hacer trabajo adicional para sacar el petróleo de los oleoductos es de 20 millones de barriles. Cushing está actualmente en 18,6 millones de barriles. Los expertos que entienden esto mucho mejor que yo creen que en algún punto entre 14 y 15 millones de barriles es cuando, literalmente, no puedes sacar nada de petróleo de las reservas de Cushing.

Imagínalo como una cafetera de hotel o restaurante. Se presiona el grifo, que está cerca del fondo, y el café deja de gotear. ¿Qué haces? Lo inclinas hacia ti y empieza a salir un poco. En algún punto, al igual que con esa cafetera, la gravedad ya no puede expulsar el petróleo y queda una especie de lodo en el fondo del tanque. No se puede usar. El nivel del grifo no está en el fondo del tanque. Se pueden usar bombas para extraer parte del petróleo, pero gran parte es inutilizable. Estamos muy cerca de ese punto.

Wolf: El petróleo estaba por debajo de US$ 70 el barril antes de la guerra, el 27 de febrero. Hoy está en alrededor de US$ 84. ¿Qué esperamos del mercado?

Goldman: Si eres un seguidor de las montañas rusas, esta ha sido la experiencia más intensa que podrías imaginar. El petróleo pasó de US$ 70 antes de la guerra —y me refiero a los números del crudo Brent— a más de US$ 113. Volvimos a caer por debajo del nivel en el que empezamos en junio, cuando se abrió el estrecho de Ormuz, y luego volvimos a subir hasta US$ 100 y ahora estamos otra vez en el rango de los US$ 80.

¿Por qué el mercado no lo entiende? En primer lugar, la demanda de petróleo se ha desplomado durante esta guerra. Básicamente, hemos encontrado la manera de vivir sin 13 millones de barriles de petróleo al día. Y cuando ese petróleo empezó a regresar al mercado en junio, durante el memorando de entendimiento, el mercado no supo muy bien qué hacer con él. Ni siquiera lo quería necesariamente. China no está comprando. Muchos países asiáticos han encontrado otras maneras de obtener petróleo o de sortear la crisis. Lo asombroso es que pasamos de la mayor crisis de suministro de petróleo del mundo a un exceso de oferta rápidamente.

El mercado lo entiende y tiene lo que yo llamaría un sesgo pacifista: cree que, dado que Trump ha dicho que el estrecho de Ormuz debe abrirse, que lo abriremos a toda costa y que podríamos llegar a otro acuerdo pronto, no quiere verse perjudicado. Sorprendentemente, el petróleo nunca se acercó al máximo alcanzado en 2022, y eso es asombroso porque el Brent (en 2022) superó los US$ 120 por barril debido a que Rusia retiró 3 millones de barriles del mercado tras su ataque a Ucrania.

Durante esta crisis, tuvimos una cantidad varias veces mayor, y ni siquiera nos acercamos a ese precio. Tampoco se acercó al máximo de 2008, cercano a los US$ 150 por barril, cuando perdimos alrededor de 10 millones de barriles de petróleo. Esto representa una clara señal de confianza del mercado petrolero en Trump, y de que creen que hay suficiente petróleo en el mercado para satisfacer la demanda una vez que se abra el estrecho.

Wolf: Es bastante increíble que inspire tanta confianza en el mercado. ¿Se debe a que confían en él o a que está contra las cuerdas?

Goldman: Una forma de verlo es que nadie debería creer nada de lo que dice Trump porque sabes cuántas veces dice que estamos cerca del acuerdo y no teníamos un acuerdo. Pero luego, hubo aquella vez que dijo que estábamos cerca del acuerdo y realmente sí teníamos un acuerdo, o un entendimiento, que abrió el estrecho de Ormuz durante unas semanas. Así que lo único que necesitaba era acertar una vez, y luego, si tú habías pensado que el petróleo debería estar a US$ 90, y de repente el petróleo se está negociando a US$ 70, estás en un verdadero aprieto.

Esa es parte de la razón por la que, a pesar de su pésimo historial de declaraciones precisas sobre la guerra y las negociaciones con Irán, el mercado tiende a creerle.

En segundo lugar, Trump tiene todos los incentivos para terminar con esto. Tiene un incentivo político. Tiene un incentivo económico. Tiene un incentivo financiero. Los mercados, durante todo el tiempo que ha durado esta guerra, han creído que Trump está más inclinado a salir de ella que a permanecer en ella.

Irán es, sin duda, el factor determinante. Es posible que Irán no quiera que el estrecho permanezca abierto y tiene todos los incentivos para que así sea, y ahí radica la clave. La cuestión no es tanto si el mercado cree en Trump, sino si cree en Irán.

Wolf: ¿Cuáles son las posibles soluciones?

Goldman: La pregunta es cuál es la solución aceptable. Todo gira en torno a que Irán cobra peajes. Básicamente, se trata de una guerra por un peaje, ya que la quinta cláusula del memorando de entendimiento establecía que Irán permitiría el paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz durante 60 días sin peaje. Irán interpretó esto como que “todos los buques deben registrarse ante el régimen para poder cobrar peajes eventualmente”, y el Gobierno de Trump ha declarado: “Eso es inaceptable. Son aguas internacionales y no se puede hacer eso”. Así que Irán comenzó a atacar a los barcos que utilizaban esta otra ruta para salir del estrecho, bordeando la costa de Omán.

La solución de la que pocos hablan es: bueno, ¿por qué no dejamos simplemente que Irán cobre peajes? No estoy sugiriendo que sea una gran idea, pero es un camino. Sí les da a ambos lados lo que quieren: Irán puede cobrar los peajes y obtiene control del estrecho de Ormuz, y el Gobierno de Trump consigue que el petróleo entre y salga del estrecho. Sí, podría añadir uno o dos dólares al precio del petróleo, pero en el gran esquema de las cosas, si el mundo cree que estamos en un exceso de oferta de petróleo, quizá ni siquiera lo note. Actualmente, Arabia Saudita ha encontrado una forma de sortear la situación, y otros también pueden construir oleoductos. Hablamos de que Chevron construya un oleoducto directamente desde Iraq hasta el mar Mediterráneo. Con el tiempo, puede que nos beneficiemos de esta guerra porque reducirá la importancia del estrecho de Ormuz para el mercado petrolero mundial.

Wolf: Esa idea del beneficio a largo plazo parece muy optimista, ya que a corto plazo será un grave error para Estados Unidos enriquecer a Irán en un momento en que se suponía que debería debilitarlo

Goldman: Esa es sin duda una perspectiva. Otra forma de verlo es que, independientemente de si Trump cree que puede conseguir un acuerdo mejor que el de Obama, está equivocado.

La solución podría estar justo frente a él, y su resistencia podría ser excesivamente obstinada. Su análisis de la situación económica en junio, que lo llevó a creer que necesitaba firmar ese memorando de entendimiento para evitar una catástrofe económica de la magnitud de la Gran Depresión puede ser extremo, pero no tan descabellado como para que el punto de inflexión no se repita. Para evitarlo, ceder un poco ante Irán para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz y, a largo plazo, restarle importancia a dicho estrecho, podría ser la victoria que busca. Solo llevará tiempo.

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