Polémica en México: clubes de la Liga de Expansión se manifiestan tras la eliminación de los ascensos y descensos

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

El Apertura 2026 de la liga mexicana está marcando un antes y un después en la estructura del fútbol en ese país. Aunque desde hace varios años los ascensos y descensos a la primera división se encontraban suspendidos, la medida quedó oficializada de manera definitiva con la publicación del nuevo Reglamento de Competencia de la Liga MX para 2026.

Con esta decisión, la Federación Mexicana de Futbol puso fin, al menos por ahora, al sistema que durante décadas permitió que los clubes pelearan por subir de categoría y que los equipos con peores campañas descendieran. El reglamento establece de forma clara que los integrantes de la Liga MX conservarán su lugar en la máxima categoría y los clubes de Expansión permanecerán sin posibilidad de promoción.

Durante estos años que lleva la polémica, desde le FMF se ha argumentado que prácticamente ninguno de los clubes del ascenso cuenta con los recursos óptimos para ser equipos de primera división, ya sea por finanzas o porque los estadios no tienen la capacidad suficiente indispensable para poder ser acreedores a jugar en la máxima categoría.

Sin embargo, le medida definitiva provocó una inmediata reacción entre varios equipos de la Liga de Expansión MX. Apenas comenzó el torneo Apertura 2026, futbolistas de clubes como Correcaminos, Mineros, Coyotes, Leones Negros, Atlético Morelia y Atlético La Paz realizaron una protesta pacífica durante la primera jornada. Como muestra de inconformidad, decidieron no disputar el balón durante el primer minuto de sus respectivos encuentros, enviando un mensaje de rechazo a la desaparición definitiva del ascenso y descenso.

La respuesta de la Federación no tardó en llegar. La Comisión Disciplinaria abrió una investigación sobre lo ocurrido y emitió un apercibimiento contra las instituciones involucradas. Además, advirtió que cualquier reincidencia podría derivar en sanciones económicas superiores a los US$ 11.500, una medida que generó todavía más inconformidad entre los clubes participantes.

Lejos de frenar el movimiento, las advertencias impulsaron nuevas manifestaciones. En la jornada 2, varios equipos de la Liga de Expansión encontraron otra forma de expresar su postura. Jugadores de Mineros, Venados, Atlético Morelia, Cancún y Leones Negros aparecieron en la foto oficial previo al inicio de los partidos cubriéndose la boca, un gesto con el que buscaron representar que su voz no está siendo escuchada.

Mientras la decisión reglamentaria ya es una realidad, el debate continúa abierto. De un lado está una estructura que elimina cualquier riesgo deportivo para los clubes de Primera División. Del otro, jugadores y aficionados que consideran que el mérito en la cancha debe seguir siendo el camino para alcanzar la máxima categoría. Por el momento, la discusión está lejos de terminar y promete seguir siendo uno de los temas más sensibles de la actualidad en el fútbol mexicano.

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