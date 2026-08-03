Exclusivo: El Mando Central de EE.UU. pide a los oficiales ideas “creativas y poco convencionales” para castigar a Irán

Katie Bo Lillis, Zachary Cohen

La solicitud de un alto mando del comando militar estadounidense encargado de gestionar la guerra del presidente Donald Trump con Irán llegó a través de un correo electrónico: necesitamos ideas.

“Buscamos formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán”, escribió un oficial de la división de inteligencia del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) en un mensaje enviado el miércoles a un amplio grupo de analistas militares, según una fuente conocedora del asunto. Una segunda fuente confirmó también que un alto oficial militar estadounidense envió dicho mensaje la semana pasada solicitando nuevas ideas para abordar la situación con Irán.

Esta consulta abierta —una práctica inusual por correo electrónico, según funcionarios militares— es un indicio de las limitadas (y potencialmente desagradables) opciones de las que dispone Trump para obligar a Irán a aceptar un acuerdo bajo sus condiciones. Con la esperanza de hallar una alternativa, el funcionario del CENTCOM inició esta sesión de lluvia de ideas por correo electrónico para ver si alguien tenía una propuesta mejor. La segunda fuente señaló que el CENTCOM está evaluando todas las posibilidades, reconociendo la necesidad de replantear la estrategia.

“El Mando Central de EE.UU. cuenta con una larga trayectoria de pensamiento y trabajo innovadores”, declaró el capitán Timothy Hawkins, portavoz del CENTCOM. “El almirante Cooper, en particular, recurre a los miembros de nuestro gran equipo, independientemente de su rango, para alcanzar los niveles más altos posibles de rendimiento operativo”.

El correo electrónico fue anterior a la amenaza de Trump de lanzar nuevos ataques contra Irán, que cuales canceló durante el fin de semana después de que funcionarios de la región, concretamente el príncipe heredero de Arabia Saudita, intervinieran llamando al presidente e instándole a rebajar la tensión.

Durante semanas, Estados Unidos ha golpeado a Irán con ataques aéreos destinados a mermar su capacidad de amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y a lograr que Teherán regrese a la mesa de negociaciones. Sin embargo, todavía no hay señales de un acuerdo.

Trump ha estado evaluando intensificar la campaña militar, posiblemente mediante el relanzamiento de ataques contundentes contra las instalaciones nucleares iraníes restantes que, según afirmó él mismo, habían quedado “arrasadas” tras los ataques del verano pasado. Dos fuentes al tanto de la planificación señalan que el ejército se ha estado preparando activamente para atacar Pickaxe Mountain y otros emplazamientos iraníes que, se cree, albergan material o equipos nucleares.

Sin embargo, dichas fuentes advierten que, aun empleando el armamento convencional más potente de Estados Unidos, es poco probable que los misiles y las bombas por sí solos logren resultados significativos, dado que las instalaciones se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Para destruirlas, probablemente sería necesario desplegar tropas terrestres —una medida que entraña un riesgo enorme que Trump se ha mostrado reacio a asumir—, todo ello en un contexto de dudas sobre la transparencia de su administración respecto a las bajas militares. Hasta la fecha, dieciocho miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han perdido la vida en el conflicto.

Trump ha estado considerando ataques similares a un espectáculo de “fuegos artificiales”, según indicó otra fuente; estas acciones podrían dirigirse a los mismos objetivos o a otros análogos que los atacados hace un año, con la esperanza de obtener una victoria simbólica que le permitiera retirarse de la guerra sin haber logrado realmente uno de sus objetivos iniciales: desmantelar el programa nuclear de Irán.

Asimismo, es poco probable que tal medida resuelva la cuestión central del conflicto: las reivindicaciones iraníes sobre el estrecho de Ormuz.

“A fin de cuentas, el presidente querrá un acuerdo, por lo que buscará constantemente formas de endurecer su postura y salir de esta situación”, señaló una de las fuentes al tanto de las recientes deliberaciones sobre la planificación.

“A veces hacen falta mentes creativas, sobre todo cuando se están agotando las opciones convencionales”.

Tanto la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) han evaluado recientemente que es poco probable que el tipo de bombardeos que lleva a cabo Estados Unidos modifique la postura negociadora de Irán, según informó CNN.

El principal asesor militar del presidente, el general Dan Caine —presidente del Estado Mayor Conjunto—, ha reconocido públicamente que es improbable que los bombardeos por sí solos permitan alcanzar todos los objetivos bélicos que Trump había planteado anteriormente.

“El poder aéreo tiene sus límites”, declaró Caine a los legisladores el mes pasado.

Desde hace meses se han presentado a Trump diversas opciones para intensificar el conflicto que han sido objeto de largos debates y se han desplegado más recursos militares en la región a la espera de que el presidente dé luz verde. Según funcionarios estadounidenses, uno de los planes ideados por el CENTCOM contempla una campaña de bombardeos intensos durante una o dos semanas para neutralizar la capacidad de misiles de Irán.

Hasta ahora, Trump se ha abstenido de actuar, en parte tras escuchar las preocupaciones de Caine sobre la escasez de interceptores de defensa aérea. Otros funcionarios también han expresado inquietud ante el riesgo de un elevado número de víctimas civiles si Trump cumpliera sus amenazas de atacar infraestructuras clave, como puentes y plantas desalinizadoras.

Trump podría intensificar el conflicto desplegando tropas terrestres, una amenaza que ha reiterado al hablar de ocupar la estratégica isla de Jarg o de retirar el uranio altamente enriquecido de Irán. Sin embargo, tal medida supondría incumplir una promesa fundamental hecha a su base electoral MAGA: “No los enviaré a luchar y morir en guerras extranjeras estúpidas que nunca terminan”, declaró durante un mitin de campaña en Pensilvania en 2024.

O bien, podría aceptar un peligroso statu quo: una sucesión interminable de ataques y contraataques con Irán que probablemente se cobren más vidas estadounidenses y dejen el estrecho de Ormuz en una situación de peligro constante, similar a esas “guerras interminables” que él mismo ha criticado.

“Creo que simplemente queremos ganar”, afirmó Trump el viernes durante una reunión de su gabinete al ser consultado sobre cómo poner fin a la guerra. “Les golpearemos con mucha fuerza y, ya saben, llegará un momento en que dirán: ‘Simplemente ya no podemos aguantar más’”.

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