Las 5 cosas que debes saber este 3 de agosto: diálogo con Irán, inversionista en Venezuela, migrantes en Ceuta y más

Por CNN en Español

Inversionistas se preparan para entrar en Venezuela. Blanche retira el controvertido fondo contra la “instrumentalización de la justicia”. La amenaza de los tiroteos escolares en América Latina. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que las negociaciones con Irán se reanudarán este lunes, un día después de que informara que canceló un ataque planeado con la condición de que ambas partes “rápidamente” llegaran a un acuerdo. No obstante, los medios estatales iraníes no dieron indicios de que Teherán pidiera que se cancelaran los ataques o haya cambiado su postura sobre el estrecho de Ormuz.

El postulado de Donald Trump para secretario de Justicia, Todd Blanche, dijo el domingo por la noche que rescinde formalmente el fondo contra la “instrumentalización de la justicia” de US$ 1.800 millones del presidente, después de que los republicanos del Senado amenazaran con bloquear su postulación debido al controvertido acuerdo.

Estos países casi no registraban tiroteos en las escuelas, pero episodios recientes encendieron las alarmas. Los datos más recientes de la Unesco advierten que al menos uno de cada tres estudiantes a nivel mundial asegura haber sido agredido físicamente al menos una vez en el año.

Alrededor de 200 personas de la industria energética se reunieron en Londres para debatir una propuesta que, hace apenas ocho meses, parecía impensable: invertir en el petróleo venezolano.

Este fin de semana Ceuta ya no parecía una ciudad al borde del colapso, pero sus habitantes siguen conmocionados por los acontecimientos de la semana. La mayoría de los 60.000 migrantes que llegaron al pequeño enclave español en el norte de África habían regresado a Marruecos.

¿En qué equipo de la MLB debutará el lanzador estadounidense Tarik Skubal?

A. Tigers de Detroit

B. Cubs de Chicago

C. Dodgers de Los Ángeles

D. Rays de Tamba Bay

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El lanzador zurdo Tarik Skubal debutará con los Dodgers de Los Ángeles este martes contra los Cubs de Chicago. Se suma a los abridores Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Tyler Glasnow, sin contar a Shohei Ohtani, que podría regresar a lanzar.

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