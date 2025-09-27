Skip to Content
HALFTIME: NMSU leads UNM 17-14

ALBUQUERQUE, New Mexico (KVIA) -- The New Mexico State Aggies are taking on the University of New Mexico Lobos at University Stadium.

SCORING SUMMARY:

1Q:

Jack Layne pass complete to Cade Keith for 5 yds for a TD (Luke Drzewiecki KICK), 7-0 NMSU.

Jack Layne pass complete to Cade Keith for 5 yds for a TD (Luke Drzewiecki KICK), 7-7.

2Q:

Ryan Hawk 47 yd FG GOOD, 10-7 NMSU.

S. Humphrey run for 5 yds, S. Humphrey fumbled, recovered by NMSU B. Iya, for 42 yds for a TD (R. Hawk KICK), 17-7 NMSU.

Jack Layne pass complete to Shawn Miller for 31 yds for a TD (Luke Drzewiecki KICK). 17-14 NMSU.

