HALFTIME: NMSU leads UNM 17-14
ALBUQUERQUE, New Mexico (KVIA) -- The New Mexico State Aggies are taking on the University of New Mexico Lobos at University Stadium.
SCORING SUMMARY:
1Q:
Jack Layne pass complete to Cade Keith for 5 yds for a TD (Luke Drzewiecki KICK), 7-0 NMSU.
Jack Layne pass complete to Cade Keith for 5 yds for a TD (Luke Drzewiecki KICK), 7-7.
2Q:
Ryan Hawk 47 yd FG GOOD, 10-7 NMSU.
S. Humphrey run for 5 yds, S. Humphrey fumbled, recovered by NMSU B. Iya, for 42 yds for a TD (R. Hawk KICK), 17-7 NMSU.
Jack Layne pass complete to Shawn Miller for 31 yds for a TD (Luke Drzewiecki KICK). 17-14 NMSU.