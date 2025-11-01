Western Kentucky hands NMSU a 35-16 loss on the road
EL PASO, Texas (KVIA) -- The New Mexico State Aggies fall 0-0 on the road against No. 2 seed in Conference USA Western Kentucky on Saturday.
SCORING SUMMARY:
1Q:
R. Hawk 32 yd FG GOOD
2Q:
R. Hawk 27 yd FG GOOD
R. Tisdale Jr. pass to M. Henry for 22 yds, for a TD (J. Cannon KICK)
R. Tisdale Jr. pass to M. Barry for 21 yds, for a TD (J. Cannon KICK)
3Q:
R. Hawk 50 yd FG GOOD
La'v. Wright run for 5 yds, for a TD (J. Cannon KICK)
R. Tisdale Jr. pass to M. Henry for 11 yds, for a TD (J. Cannon KICK)
4Q:
R. Tisdale Jr. pass to J. West for 6 yds, for a TD (J. Cannon KICK)
J. Hampton run for 0 yards, J. Hampton fumbled, recovered by S. McKelvey, S. McKelveyreturn 0 yards for a TD (R. Hawk KICK)