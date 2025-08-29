Skip to Content
Borderland Blitz

Borderland Blitz: Week 1 Schedule & Scores

today at 3:35 PM
Published 3:30 PM
Canutillo Pebble Hills at SAC 2 6:30 p.m.
Del ValleMontwoodat SAC 1 7 p.m.
Socorro Horizon at Horizon 7 p.m.
EastwoodSaint Bosco at Saint Bosco
El DoradoAndressat Andress 7 p.m.
BowieBurgesat Burges 7 p.m.
El PasoAustinat Austin 7 p.m.
FabensJeffersonat Jefferson 7 p.m.
Hanks Irvin at Irvin 7 p.m.
Parkland Ysleta at Ysleta 7 p.m.
Big Spring Riversideat Riverside 7 p.m.
Clint Andrewsat Andrews 6 p.m.
Santa TeresaMountain Viewat Mountain View 7 p.m.
San ElizarioAnthonyat Anthony 7 p.m.
Atrisco HeritageCentennial Field of Dreams 7 p.m.
Valencia Gadsden at Gadsden 7 p.m.
MayfieldWest Mesaat West Mesa
ChaparralHatch Valleyat Hatch Valley
Bel Air 50Eastlake 70Final from Thursday
Coronado 9Americas 41Final from Thursday
Franklin 41Chapin 8 Final from Thursday
Volcano Vista 20Las Cruces 38Final from Thursday
Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

