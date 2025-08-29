Borderland Blitz: Week 1 Schedule & Scores
|Canutillo
|Pebble Hills
|at SAC 2 6:30 p.m.
|Del Valle
|Montwood
|at SAC 1 7 p.m.
|Socorro
|Horizon
|at Horizon 7 p.m.
|Eastwood
|Saint Bosco
|at Saint Bosco
|El Dorado
|Andress
|at Andress 7 p.m.
|Bowie
|Burges
|at Burges 7 p.m.
|El Paso
|Austin
|at Austin 7 p.m.
|Fabens
|Jefferson
|at Jefferson 7 p.m.
|Hanks
|Irvin
|at Irvin 7 p.m.
|Parkland
|Ysleta
|at Ysleta 7 p.m.
|Big Spring
|Riverside
|at Riverside 7 p.m.
|Clint
|Andrews
|at Andrews 6 p.m.
|Santa Teresa
|Mountain View
|at Mountain View 7 p.m.
|San Elizario
|Anthony
|at Anthony 7 p.m.
|Atrisco Heritage
|Centennial
|Field of Dreams 7 p.m.
|Valencia
|Gadsden
|at Gadsden 7 p.m.
|Mayfield
|West Mesa
|at West Mesa
|Chaparral
|Hatch Valley
|at Hatch Valley
|Bel Air 50
|Eastlake 70
|Final from Thursday
|Coronado 9
|Americas 41
|Final from Thursday
|Franklin 41
|Chapin 8
|Final from Thursday
|Volcano Vista 20
|Las Cruces 38
|Final from Thursday