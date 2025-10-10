Skip to Content
Borderland Blitz

Borderland Blitz: Week 7 Schedule & Scores

BLITZ 2023 WEB PIC 1
By
Published 3:13 PM
EastwoodFranklinat Franklin 7 p.m.
Montwood Pebble Hillsat SAC 2 6:30 p.m.
Americas Bel Airat Bel Air 7 p.m.
Parkland El Doradoat SAC 1 7:30 p.m.
El PasoChapinat Austin HS 7 p.m.
Del ValleHanksat Hanks 7 p.m.
Canutillo Jeffersonat Jefferson 7 p.m.
BurgesHorizonat Horizon 7 p.m.
YsletaFabensat Fabens 7 p.m.
San ElizarioRiversideat Riverside 7 p.m.
Austin Clintat Clint 7 p.m.
Mountain View Irvinat Irvin 7 p.m.
Anthony Craneat Crane 6 p.m. (MT)
ClovisOrgan Mountainat Field of Dreams 7 p.m.
Centennial Hobbsat Hobbs 7 p.m.
Chaparral Silverat Silver 7 p.m.
Socorro 7Eastlake 49Final (Thursday)
Article Topic Follows: Borderland Blitz

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.