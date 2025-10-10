Borderland Blitz: Week 7 Schedule & Scores
|Eastwood
|Franklin
|at Franklin 7 p.m.
|Montwood
|Pebble Hills
|at SAC 2 6:30 p.m.
|Americas
|Bel Air
|at Bel Air 7 p.m.
|Parkland
|El Dorado
|at SAC 1 7:30 p.m.
|El Paso
|Chapin
|at Austin HS 7 p.m.
|Del Valle
|Hanks
|at Hanks 7 p.m.
|Canutillo
|Jefferson
|at Jefferson 7 p.m.
|Burges
|Horizon
|at Horizon 7 p.m.
|Ysleta
|Fabens
|at Fabens 7 p.m.
|San Elizario
|Riverside
|at Riverside 7 p.m.
|Austin
|Clint
|at Clint 7 p.m.
|Mountain View
|Irvin
|at Irvin 7 p.m.
|Anthony
|Crane
|at Crane 6 p.m. (MT)
|Clovis
|Organ Mountain
|at Field of Dreams 7 p.m.
|Centennial
|Hobbs
|at Hobbs 7 p.m.
|Chaparral
|Silver
|at Silver 7 p.m.
|Socorro 7
|Eastlake 49
|Final (Thursday)