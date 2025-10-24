Borderland Blitz: Week 9 Schedule & Scores
|Del Valle
|Andress
|at Andress 7 p.m.
|Jefferson
|Chapin
|at Chapin 7 p.m.
|Canutillo
|Hanks
|at Hanks 7 p.m.
|El Paso
|Horizon
|at Horizon 7 p.m.
|Eastwood
|Coronado
|at Coronado 7 p.m.
|Eastlake
|Franklin
|at Franklin 7:30 p.m.
|Socorro
|Pebble Hills
|at SAC 1 7:30 p.m.
|Bel Air
|El Dorado
|at SAC 2 6:30 p.m.
|Americas
|Parkland
|at Parkland 7 p.m.
|Austin
|Riverside
|at Riverside 7 p.m.
|Fabens
|Clint
|at Clint 7 p.m.
|Mountain View
|Bowie
|at Bowie 7 p.m.
|Anthony
|Alpine
|at Alpine
|Cathedral
|St. Andrews
|Austin, TX
|Las Cruces
|Carlsbad
|at Carlsbad
|Clovis
|Centennial
|at Field of Dreams 7 p.m.
|Mayfield
|Roswell
|at Roswell
|Gadsden
|Santa Teresa
|at Santa Teresa 7 p.m.
|Ysleta 42
|Irvin 21
|Final (Thursday)
|Hobbs 51
|Organ Mountain 12
|Final (Thursday)