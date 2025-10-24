Skip to Content
Borderland Blitz

Borderland Blitz: Week 9 Schedule & Scores

Published 2:40 PM
Del ValleAndressat Andress 7 p.m.
Jefferson Chapinat Chapin 7 p.m.
Canutillo Hanksat Hanks 7 p.m.
El PasoHorizonat Horizon 7 p.m.
EastwoodCoronadoat Coronado 7 p.m.
EastlakeFranklinat Franklin 7:30 p.m.
Socorro Pebble Hillsat SAC 1 7:30 p.m.
Bel AirEl Doradoat SAC 2 6:30 p.m.
Americas Parklandat Parkland 7 p.m.
Austin Riverside at Riverside 7 p.m.
FabensClintat Clint 7 p.m.
Mountain ViewBowieat Bowie 7 p.m.
AnthonyAlpineat Alpine
CathedralSt. AndrewsAustin, TX
Las CrucesCarlsbadat Carlsbad
ClovisCentennialat Field of Dreams 7 p.m.
MayfieldRoswellat Roswell
Gadsden Santa Teresaat Santa Teresa 7 p.m.
Ysleta 42Irvin 21Final (Thursday)
Hobbs 51Organ Mountain 12Final (Thursday)
Adrian Ochoa

Adrian Ochoa is ABC-7’s Sports Director.

