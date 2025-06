¿Cuáles son las visas restringidas para los venezolanos que busquen entrar a Estados Unidos a partir del 9 de junio?

Si bien el Departamento de Estado señaló en su cable que la medida aplicará solo a los que no tengan visa y estén fuera de EE.UU., aún no queda claro si los venezolanos y demás afectados titulares de visas de inmigrante y de no inmigrante B-1, B-2, B-1/B-2, F, M o J podrán entrar al país.

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.