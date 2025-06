Trump vs. Musk: el CEO de X parece haber borrado sus publicaciones, y el presidente le advierte que no financie a demócratas

Sin embargo, no todas las publicaciones de Musk han sido eliminadas. Las que muestran su postura en contra del proyecto de ley de Trump siguen ahí. Musk no eliminó la publicación en la que decía que Trump no habría ganado las elecciones sin él. Tampoco eliminó la publicación en la que argumenta que los aranceles de Trump provocarán una recesión en la segunda mitad del año.

