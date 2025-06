Paramount, el hogar de latinos por más de 100 años que ahora protesta contra la ofensiva inmigratoria de Trump

“No se me hace correcto que una criatura tenga que llorar a su padre, a su madre que han sido detenidos y que los van a separar. Estoy en contra de que tengan que separar familias. Y estoy en contra de la manera en cómo lo hacen. Yo sé que ellos tienen un trabajo que hacer, pero de la manera dramática que lo están haciendo no se me hace correcto.

