Las ciudades y estadios donde se juega el Mundial de Clubes 2025

Se localiza en Seattle, Washington. Tiene un aforo de 69.000 aficionados y en total organizará seis partidos. Los más llamativos son Seattle Sounders vs. Paris Saint-Germain, Inter de Milán vs. River Plate y Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid.

Ubicado en Pasadena, California, es el estadio más antiguo y con la mayor capacidad de todos los doce porque fue inaugurado en 1922 y cuenta con asientos para 88.500 aficionados. En total será sede de seis encuentros, destacándose el Paris Saint-Germain vs. Atlético de Madrid, Monterrey vs. Inter de Milán, Paris Saint-Germain vs. Botafogo y el River Plate vs. Monterrey.

