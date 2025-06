Brian tenía 12 años y ya robaba: la historia que ilustra el debate por la baja de edad de imputabilidad en Argentina

La especialista en criminología considera que en esos casos el abordaje debería ser con otro encuadre. “Son adolescentes que tienen la inmensa mayoría de sus derechos formalmente garantizados por las leyes y en la práctica no garantizados por la realidad, o porque sus familias no pueden o porque el Estado no llega a ellos. Entonces, lo que habría que trabajar con ellos y con ellas es reponer esos derechos que no están garantizados. Que entiendan lo que hicieron, por supuesto, y trabajar con ellos para que no vuelvan a involucrarse en esas situaciones que son peligrosas para otras personas, pero también peligrosas para ellos”, dice.

“Cuando era chico me fui a vivir con mi abuela. Yo tenía seis o siete años, mi mamá se fue con alguna pareja y me dejó (…) no tenía a alguien que me controle (…) viste como es la calle”, dice.

