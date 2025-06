¿Milagro argentino? Milei logra la inflación más baja en cinco años, pero la economía enciende alarmas

“¿Es definitivo el proceso de desinflación? A mi modo de ver, no. Porque el tipo de cambio aún está en una etapa de prueba, para ver si se puede sostener sobre estos valores, ya que se está manteniendo estable vía endeudamiento, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino también con privados. Y además estamos en el trimestre en el que más se acumulan reservas, que es el segundo de cada año, por lo que habrá que ver si se puede sostener mientras que no sea con nuevo endeudamiento”, plantea.

