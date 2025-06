Germán Martínez: “Los fiscales mostraron una absoluta parcialidad contra Cristina”

Luego de que los fiscales rechazaran el arresto domiciliario de CFK (no es vinculante y tendrá que determinar el juez), Martínez opinó: “No me extrañaba que esto pasara. Fue una absoluta parcialidad del fiscal Luciani y compañía. No toman en cuenta su carácter de dos veces presidenta de la nación, ella fue víctima de un intento de asesinato y el tercer elemento es justamente su carácter de liderazgo popular”.

