Así es ser un abogado de inmigración en este momento

R: El Programa de Menores No Acompañados brinda asistencia a menores que llegaron a Estados Unidos sin un tutor legal. Normalmente, trabajamos con menores que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) designa como menores no acompañados. Generalmente, llegan a través de un albergue y luego son entregados a patrocinadores en Estados Unidos. También asistimos a jóvenes inmigrantes que llegaron con un tutor legal y no quedaron bajo el cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados.

