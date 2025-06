Trayectoria del huracán Erick: dónde está y hacia dónde se dirige

Tras tocar tierra como un poderoso huracán categoría 3 este jueves por la mañana en Oaxaca —en el sur de México—, Erick se degradó a categoría 1 mientras se desplaza sobre Guerrero a 19 kilómetros por hora, según un aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicado a las 9 a.m. (11 a.m. ET).

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.