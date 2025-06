Los Dodgers guardaron silencio en la sacudida migratoria de Trump en Los Ángeles. Luego agentes llegaron a su estacionamiento

Tras su actuación, el empleado de los Dodgers –al que no quiso dar su nombre– llamó casi inmediatamente al representante de Nezza y le dijo que no volviera a llamarles ni a enviarles correos electrónicos, y que su cliente no era bienvenida de nuevo, según la cantante.

En un video se oye a una persona no identificada, que según Nezza es un empleado de los Dodgers, decirle a la cantante: “Hoy vamos a hacer la canción en inglés, así que no estoy seguro de si eso no se transmitió”.

